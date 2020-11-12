محمد العرابي: الإخوان في أضعف حالاتهم (فيديو)

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:56 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن جماعة الإخوان الإرهابية مايزالون يتواصلون مع أعضاء بالكونجرس الأمريكي معتقدين أن ذلك يعضد موقفهم.

وأضاف خلال اتصال عبر تطبيق "زووم" من نيويورك مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "آخر الأسبوع"، المذاع على قناة صدى البلد، أن جماعة الإخوان في أضعف حالاتهم خاصة أن بايدن سيحاول إعادة ترميم صفوف الناتو وتركيا الداعم الأول للإخوان تعمل على إضعاف الحلف ولذلك سنكون أمام تطور جديد في العلاقة الأمريكية التركية ولن تكون في نفس قوتها.

وتابع أن إدارة جو بايدن ستهتم أيضا بملف سد النهضة ولكن ليس بنفس قوة ترامب ودعمه للموقف المصري والجراءة في تأييد الموقف المصري ولن تمارس إدارة ترامب الضغط على إثيوبيا كما كان يفعل ترامب.

وأكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن الحزب الديمقراطي دائما ما يحبز حل الدولتين فيما يخص القضية الفلسطينية وستتبخر خطة ترامب للسلام في المنطقة ككل.

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