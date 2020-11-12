تعرف على القائمة الاولى لسمسطا بالمظاليم

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ارسل مسؤلي مركز شباب سمسطا ببنى سويف الصاعد حديثا للمشاركة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى قائمة الفريق الأول وذلك استعدادا للموسم الجديد .



وضمت القائمة التى حصل عليها الفجر الرياضى 8 لاعبين وهم ( محمد احمد حسين ' الزينى ' ، محمود محمد على ' بنوا ' ، وبلال عبد الباسط ، محمد جمال ' كوليبالي ' ، حسام حسن ،

محمد رجب ، احمد رمضان ، مرزوق حسن )



وكان مجلس اداره مركز شباب سمسطا برئاسة أحمد دهشان قد اعلن تجديد الثقة فى علي حسن المدير الفنى للفريق الكروي الاول بجانب الاعلان عن تشكيل الجهاز الفنى بشكل كامل ، وذلك استعدادا للموسم الكروى الجديد .



سمسطا الرياضى نجح فى اقتناص بطاقة الصعود للقسم الثانى عقب تصدره المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث برصيد 48 نقطة فى إنجاز تاريخى للفريق ، ليصبح الفريق الثالث ببنى سويف التى ستشارك بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .



وجاء تشكيل الجهاز الفني للفريق الاول مكونا من على حسن رمضان مديرا فنيا وعلي عبدالعظيم امام مدربا عاما وعمرو ابوالنور مدربا مساعدا وهاني جمال مدربا لحراس المرمى واحمد كمال مديرا للكرة ومجدي صلاح إداريا .