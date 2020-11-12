أنتم فى الجنة.. رانيا محمود ياسين تحيي ذكرى والدها والراحل محمود ياسين بهذه الكلمات

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:54 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، صورة لوالدها الراحل محمود ياسين والفنان محمود عبدالعزيز التى تحل ذكراه الرابعة اليوم ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت على الصورة وكتبت: "هكذا أنتم فى الجنة بإذن الله ، الله يرحمكم ويغفرلكم ويسعدكم فى جنات النعيم يارب كما أسعدتم الناس بفنكم الراقي ، اللهم اجعلهم مما قلت فيهم فرحين بما أتاهم الاه من فضله أبي الغالي وأونكل محمود عبدالعزيز الذى تحل ذكراه الرابعة ، فى جنات النعيم".



يذكر أن الفنان محمود ياسين، توفى عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي وذلك عن عمر ناهز الـ79 عاما ، كما رحل الفنان محمود عبدالعزيز، يوم 12 نوفمبر 2016، عن عمر ناهز الـ70 عامًا.

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