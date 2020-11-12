أنتم فى الجنة.. رانيا محمود ياسين تحيي ذكرى والدها والراحل محمود ياسين بهذه الكلمات









وعلقت على الصورة وكتبت: "هكذا أنتم فى الجنة بإذن الله ، الله يرحمكم ويغفرلكم ويسعدكم فى جنات النعيم يارب كما أسعدتم الناس بفنكم الراقي ، اللهم اجعلهم مما قلت فيهم فرحين بما أتاهم الاه من فضله أبي الغالي وأونكل محمود عبدالعزيز الذى تحل ذكراه الرابعة ، فى جنات النعيم".









يذكر أن الفنان محمود ياسين، توفى عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي وذلك عن عمر ناهز الـ79 عاما ، كما رحل الفنان محمود عبدالعزيز، يوم 12 نوفمبر 2016، عن عمر ناهز الـ70 عامًا.



شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، صورة لوالدها الراحل محمود ياسين والفنان محمود عبدالعزيز التى تحل ذكراه الرابعة اليوم ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".