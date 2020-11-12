كما توقعت"الفجر".. البنك المركزي يقرر تخفيض سعر الفائدة
الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:50 م
الفجر الاقتصادي
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قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصـرى، فى نهاية اجتماعهـا مساء اليوم الخميس، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـــــــزي المصـري في اجتماعهـا يــــــوم الخميس الموافـــق 12 نوفمبر2020 خفض كل من سعرعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.25٪ و9.25 ٪و8.75٪ على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 8.75٪.
ويعد هذا الخفض الثاني على التوالي، في أسعار الفائدة الأساسية، حيث قلص البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 24 سبتمبر الماضي.
وبذلك يكون البنك المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة على الجنيه بواقع 4 نقاط مئوية، منذ بداية أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية، حيث كان قد أجرى خفضا مفاجئا بواقع 3 نقاط مئوية دفعة واحدة، في اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية، يوم 16 مارس الماضي، ضمن حزمة تدابير وإجراءات كبيرة اتخذها المركزي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد ومجتمع الأعمال.