البورصات الأوروبية تواصل التراجع بالختام

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 08:03 م
بوابة الفجر
Advertisements
واصلت البورصات الأوروبية التراجع بنهاية التعاملات اليوم اليوم الخميس، بقيادة قطاع البنوك بتراجعه بنحو 2 بالمائة.

وتراجعت الأسهم الأوروبية مع تأثرها سلباً مع تزايد إصابات كورونا بعد مكاسب قوية منذ بداية الأسبوع الجاري بعدما أعلنت شركتا "فايزر" و"بيونتك" أن لقاحهما ضد كورونا فعّال بأكثر من 90 بالمائة.

ومن جانبها، طالبت كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي بالتفاؤل الحذر بشأن لقاح كورونا، مشيرة إلى أن التعافي الاقتصادي ليس مستقراً وسيتوقف على وتيرة طرح اللقاح.

وفي بيانات اقتصادية، نما اقتصاد المملكة المتحدة بنحو 15.5 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، لكن بأقل من التوقعات.

وعند الختام، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.9 بالمائة إلى 385.1 نقطة، كما انخفض المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 0.7 بالمائة مسجلاً 6338.9 نقطة.

وشهد المؤشر الألماني "داكس" انخفاضاً بنسبة 1.2 بالمائة إلى 13052.9 نقطة، وهبط "كاك" الفرنسي بنسبة 1.5 بالمائة إلى 5362.5 نقطة.

أخبار تهمك

عاجل ..القابضة للمياه تفعيل خدمة سداد والاستعلام عن الفواتير إلكترونيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

منذ يوم

متحدث الحكومة يكشف عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات

منذ حوالي 11 ساعة

بنى سويف يقيد 15 لاعبا بقائمته الاولى

منذ ساعة

عاجل - إصابة عدلي القيعي بفيروس كورونا

منذ ساعة و 14 دقيقة

محمد فاروق يثير الغموض بعد أنباء انتقاله إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحسم مصير رباعي الأهلي من الانضمام لقائمة الموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ يُنهي الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الزمالك يقرر الرحيل بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ 43 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

منذ يوم

نجم الزمالك يفاجئ الأهلي بتصريح مثير

منذ ساعتين و 13 دقيقة

خوفا من الأهلي.. الزمالك يتحرك للحفاظ على نجمه "المتألق"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مصر تدين استهداف السفارة السعودية في هولندا

منذ حوالي 4 ساعات

سيد عبد الحفيظ يعيد نجم بيراميدز للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:20 م

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ يُنهي الصفقة الكبرى للأهلي

03:58 م

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

08:38 ص

متحدث الحكومة يكشف عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات

08:28 ص

عاجل.. مصر تدين استهداف السفارة السعودية في هولندا

03:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض