البورصات الأوروبية تواصل التراجع بالختام

واصلت البورصات الأوروبية التراجع بنهاية التعاملات اليوم اليوم الخميس، بقيادة قطاع البنوك بتراجعه بنحو 2 بالمائة.





وتراجعت الأسهم الأوروبية مع تأثرها سلباً مع تزايد إصابات كورونا بعد مكاسب قوية منذ بداية الأسبوع الجاري بعدما أعلنت شركتا "فايزر" و"بيونتك" أن لقاحهما ضد كورونا فعّال بأكثر من 90 بالمائة.





ومن جانبها، طالبت كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي بالتفاؤل الحذر بشأن لقاح كورونا، مشيرة إلى أن التعافي الاقتصادي ليس مستقراً وسيتوقف على وتيرة طرح اللقاح.





وفي بيانات اقتصادية، نما اقتصاد المملكة المتحدة بنحو 15.5 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، لكن بأقل من التوقعات.





وعند الختام، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.9 بالمائة إلى 385.1 نقطة، كما انخفض المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 0.7 بالمائة مسجلاً 6338.9 نقطة.





وشهد المؤشر الألماني "داكس" انخفاضاً بنسبة 1.2 بالمائة إلى 13052.9 نقطة، وهبط "كاك" الفرنسي بنسبة 1.5 بالمائة إلى 5362.5 نقطة.