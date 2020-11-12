موعد مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يستعد فريق برشلونة لمواجهة غريمه أتليتيكو مدريد، في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، وذلك بملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة مدريد.

تقام المباراة عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الجارية، وذلك يوم السبت المقبل 21 نوفمبر الجاري.

يحتل أتليتيكو مدريد المركز الثالث في الليجا برصيد 17 نقطة من 7 مباريات، بينما يتواجد برشلونة في المركز الثامن برصيد 11 من 7 مباريات أيضاً.

تنقل المباراة على الهواء مباشرة، في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

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