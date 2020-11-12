الجمعية العربية الأمريكية: بايدن حصد 85% من أصوات العرب (فيديو)

قال حبيب جودة، نائب رئيس الجمعية العربية الأمريكية، إن 85% من أصوات العرب في الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت إلى المرشح الديمقراطي جو بايدن.





وأضاف، خلال اتصال عبر تطبيق "سكايب" من نيويورك مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "آخر الأسبوع"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الجمعية العربية الأمريكية كانت تعمل خلال الفترة الماضية على حث المهاجرين للتصويت في الانتخابات الأمريكية.





وتابع حبيب جودة، أنه تمت تعبئة المهاجرين العرب للتوجه إلى صناديق الاقتراع الرئاسية الأمريكية، وتوجه معظمها إلى المرشح الديمقراطي الفائز بالانتخابات الأمريكية جو بايدن.





وأشار نائب رئيس الجمعية العربية الأمريكية إلى أن 5% من أصوات المهاجرين العرب كانت صالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





وانصب تركيز السوق بشكل رئيسي خلال الأسبوع الماضي على الانتخابات الأمريكية، ومنذ يوم الانتخابات (3 نوفمبر)، كانت مستويات عدم اليقين عالية حيث أدت عمليات الفرز للعدد القياسي لأوراق الاقتراع إلى تأخير النتائج. ومع ذلك، كانت الأسواق تتوقع فوز بايدن، حيث ارتفعت الأصول ذات المخاطر خلال الأسبوع بما في ذلك الأسهم العالمية وأصول الأسواق الناشئة محققة أكبر مكاسبها منذ شهور. وفي الوقت نفسه، أبقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على أسعار الفائدة دون تغيير وظل المعدل الحالي لشراء الأصول دون تغيير. بالإضافة إلى ذلك، صدر تقرير الوظائف الأمريكية لشهر أكتوبر، وجاءت بيانات التقرير أقوى من المتوقع لكنها لا تزال أقل من مستويات ما قبل الوباء.



