للمعلمين.. جميع المستندات المطلوبة لتغيير المسمى الوظيفي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المستندات المطلوبة لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين الذي أتاحته الأكاديمية المهنية للمعلمين عبر موقعها أمس.





ومن بين هذه المستندات الآتي:

_طلب تغيير المسمي الوظيفي معتمد من شئون العاملين ومدير الإدارة

_استمارة تغيير المسمى الوظيفي

_صحيفة أحوال إلكترونية حديثة ومعتمدة

_صورة بطاقة الرقم القومي

_صورة معتمدة من المؤهل الدراسي والمؤهلات التربوية لغير التربويين

_صورة معتمدة من تقارير الكفاية لآخر عاميين من المدرسة الثانوية

_إفادة معتمدة من الإدارة بأن المعلم مازال علي رأس العمل

_استمارة تقويم الأداء للموجه ومدير المدرسة ومعتمدة من الإدارة

_ما يفيد اجتياز الكادر

_صورة معتمدة من اقرار القيام بالعمل بالمرحلة الاصلية

_جميع صور المستندات معتمدة ومختومة طبق الأصل والأصول معتمدة بخاتم الشعار.

- المواد المطلوبة لتغيير المسمي الوظيفي

_الدراسات الاجتماعية إعدادي وتاريخ ثانوي جغرافيا ثانوي.