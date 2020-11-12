للمعلمين.. جميع المستندات المطلوبة لتغيير المسمى الوظيفي

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:16 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المستندات المطلوبة لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين الذي أتاحته الأكاديمية المهنية للمعلمين عبر موقعها أمس.

ومن بين هذه المستندات الآتي:
_طلب تغيير المسمي الوظيفي معتمد من شئون العاملين ومدير الإدارة
_استمارة تغيير المسمى الوظيفي
_صحيفة أحوال إلكترونية حديثة ومعتمدة
_صورة بطاقة الرقم القومي
_صورة معتمدة من المؤهل الدراسي والمؤهلات التربوية لغير التربويين
_صورة معتمدة من تقارير الكفاية لآخر عاميين من المدرسة الثانوية
_إفادة معتمدة من الإدارة بأن المعلم مازال علي رأس العمل
_استمارة تقويم الأداء للموجه ومدير المدرسة ومعتمدة من الإدارة
_ما يفيد اجتياز الكادر
_صورة معتمدة من اقرار القيام بالعمل بالمرحلة الاصلية
_جميع صور المستندات معتمدة ومختومة طبق الأصل والأصول معتمدة بخاتم الشعار.
- المواد المطلوبة لتغيير المسمي الوظيفي
_الدراسات الاجتماعية إعدادي وتاريخ ثانوي جغرافيا ثانوي.
العلوم اعدادي فيزياء كيمياء وأحياء ثانوي.
للمعلمين.. جميع المستندات المطلوبة لتغيير المسمى الوظيفي
للمعلمين.. جميع المستندات المطلوبة لتغيير المسمى الوظيفي

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تغيير المسمى الوظيفي المعلمين

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