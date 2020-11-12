استشاري جراحة تجميل يكشف حقيقة وجود علاج للإسترتش مارك (فيديو)



وتابع "تحسين"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عباسي، ببرنامج "عيادة ten"، مساء الخميس، أن هناك الكثير من الطرق التي تشد الذراع، ولكن العلاج الجراحي يحدث غالبًا مع وجود نسبة ترهل كبيرة، مضيفًا أن علاج الفتق السري يكون بعد خفض الوزن، ومتابعة طبيب جراحة تجميل لتصليح الفتق، وتركيب شبكة، أما علاج الاسترتش مارك ففي الغالب لا يحدث، لأنه عبارة عن فتق في الجد، ولكنه شكله يحسن مع خفض الوزن.





وأضاف أن تصغير الثدي وشد البطن في وقت واحد هي عملية منتشرة للغاية، لافتَا إلى أن الثدي قد يكون كبير، ويضغط على السيدة، خاصة بعد الرضاعة، وفي هذا الحالة يجب تصغيره.





وأشار إلى أن إجراء عملية لشد البطن أو الجسم بعد الحمل، يكون في البداية بعد خفض الوزن، لأن شد البطن دون خفض الوزن، قد يؤدي إلى الضغط على الأوعية الدموية الوردية، مما يصيب بالجلطات.



قال الدكتور حسام تحسين، استشاري جراحة التجميل بكلية طب القصر العيني، إن تحديد علاج ترهل الذراعين بالجراحة أو بدون، يكون بعد قياس ترهل الذراعين، ودرجة كفاءة الجلد، وتكوين الدهون.