2.179 مليار درهم قيمة سيولة التداولات في أبوظبي في ختام الأسبوع

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:44 م
بوابة الفجر
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 قفزت قيمة السيولة المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 2.179 مليار درهم خلال اليوم الأخير من تعاملات الأسبوع و ذلك بدعم من صفقات ضخمة تم تنفيذها على سهم بنك أبوظبي الأول تجاوزت قيمتها 1.733 مليار درهم.

كان سهم البنك قد حقق المزيد من المكاسب صاعدا إلى مستوى سعري جديد بعدما بلغ 12.40 درهم سط التداولات المكثفة التي شجعت بدورها الأفراد على الاستثمار في السهم الذي من المنتظر مواصلة صعوده خلال الأيام القادمة.

و ارتفع المؤشر العام لسوق العاصمة مع ختام التعاملات إلى 4855 نقطة بنمو نسبته 0.49% مقارنة مع جلسة اليوم السابق.

و سجل سهم بنك أبوظبي التجاري نشطا جيدا مغلقا عند 6.14 درهم إضافة إلى سهم أدنوك للتوزيع المرتفع إلى 3.37 درهم بعد إعلان الشركة عن بياناتها المالية عن الربع الثالث من العام الجاري.

من جانبه أغلق سهم الدار العقارية عند 2.68 درهم بمكاسب نسبتها 0.75 % مقارنة مع اليوم السابق .. فيما صعد سهم طيران أبوظبي إلى 3.30 درهم .

كان النشاط المسجل في سوق العاصمة قد ترافق مع ارتفاع عدد الأسهم المتداولة إلى 247 مليون سهم فيما وصل عدد الصفقات المنفذة إلى 2740 صفقة.

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