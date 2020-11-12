الأهلي ضد الزمالك.. موعد نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:31 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
علاء خليف
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يلتقي فريق الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك في "نهائي القرن" ببطولة دوري أبطال إفريقيا خلال شهر نوفمبر الجاري، في أول مباراة نهائية في تاريخ البطولة الإفريقية ستجمع بين فريقين من دولة واحدة.

وستقام مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء يوم 27 نوفمبر الجاري، ومقرراً إقامة المباراة على استاد "برج العرب" ، ولكن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أكد في تصريحات صحفية مؤخرًا إقامة المباراة على استاد القاهرة الدولي خوفًا من الأجواء المناخية بالإسكندرية.

وتأهل فريق الأهلي إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق الوداد المغربي بعدما تغلب عليه ذهابا 2-0، وكرر انتصاره عليه في مباراة الإياب بنتيجة 3 – 1، بينما صعد فريق الزمالك بعدما أطاح بفريق الرجاء الرياضي بالفوز عليه 4 – 1 في مجموع نتيجة المباراتين.

ويتطلع فريق الأهلي للفوز في النهائي الأفريقي على غريمه التقليدي للثأر من خسارته أمامه في كأس السوبر الإفريقي عام 1994 بجوهانسبرج في جنوب إفريقيا والذي فاز به الفارس الأبيض بهدف نظيف سجله "أيمن منصور"، كما يسعي المارد الأحمر لحصد لقبه التاسع بالبطولة القارية والغائب عن خزينة بطولاته منذ 2013.

على الجانب الأخر يبحث فريق الزمالك للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد غياب 18 عاما وتحديدا منذ تتويجه الأخير بلقب البطولة عام 2002 على حساب فريق الرجاء المغربي.

وستذاع مباراة الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية، كما يمكن متابعة اللقاء على روابط البث المباشر المتاحة على شبكة الانترنت وبجودة فائقة.

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موعد مباراة الاهلي والزمالك رياضة القنوات الناقلة الاخبار الرياضية الأهلي ضد الزمالك اخبار الرياضة

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