طبيب يوضح طريقة علاج السلس البولي (فيديو)

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عمرو عباسي، استشاري أمراض النساء، إن السيدة بعد الولادة قد يحدث لها الكثير من المشاكل مثل كلف الحمل، ومشاكل في البطن، والبشرة والشعرة، وبعض المشاكل التي تؤثر على العلاقة الزوجية، خاصة السيدة التي قامت بالولادة الطبيعية أكثر من مرة، بسبب اتساع المهبل، ولذلك هناك ضرورة لتحسين وظيفة الجهاز التناسلي للسيدة، لكي تكون العلاقة الزوجية طبيعية
ولفت "عباسي، خلال تقديمه برنامج "عيادة ten"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الخميس، إلى أن اتساع المهبل يشعر السيدة بعدم الراحة، وقد يؤدي إلى السلس البولي، مشيرًا إلى أن علاج اتساع المهبل قد يكون من خلال بعض الحلول الغير جراحة من خلال الليزر أو أجهزة أخرى داخل العيادة، وبدون بنج او أي أثار جانبية.
ولفت إلى أن تقنية علاج اتساع المهبل بدون جراحة، تكون من خلال إدخال الليزر داخل المهبل، مما يؤدي إلى تضييق انكماش المهبل، وخلال الجلسة الوحدة قد يضيق حجم المهبل بنسبة 10%.
وقال استشاري أمراض النساء، إن هناك تقنيات لحقن الفيلر في المهبل لزيادة السمك، مما يحسن العلاقة الزوجية، ويزيد من ليونة أنسجة المهبل بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن هناك إمكانية لإستخدام الدهون التي تشفط في بعض المناطق للحقن في شفتين المهبل بدلًا عن الفيلر، وهذا يحسين وظيفية المهبل، ويجدد الخلايا، ويزيد من ضغط الدم.
ولفت "عباسي، إلى أن تقنية البلازما تعني أخذ عينة من دم السيدة، واستخلاص منها البلازما، وبعد ذلك توضع العينة في سرينجات معينة، وحقنها في المهبل لزيادة نضارة أنسجة المهبل، ورفع المثانة، والتقليل من السلس البولي.
وأشار إلى بعض السيدات تعاني من اتساع شديد في المهبل، وفي هذه الحال يكون العلاج من خلال الجراحة، لتصليح المهبلي من الأمام لرفع المثانة، وتقليل فرصة حدوث السلس البلوي، والسيدة بعد أجراء هذه الجراحة، تكون في حاجة لفترة نقاهة لمدة 40 يومًا، وعليها بعد العملية القيام ببعض التمارين الرياضية، وهذه العملية تزيد من رضا الزوجين من العلاقة الزوجية.

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