ثنائي نابولي على رادار إنتر ميلان

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان الإيطالي يرغب في التعاقد مع لاعبين من صفوق نابولي في الفترة المقبلة.





وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن إنتر ميلان يخطط للتعاقد مع كلًا من البولندي أركاديوز ميليك والصربي نيكولا ماكسيموفيتش.





وأفاد الموقع الإيطالي بأن أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان يرغب في التعاقد مع مهاجم جديد بديلًا للثنائي لاوتارو مارتينيز وروميلو لوكاكو.





وألمح الموقع الإيطالي أن بيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لإنتر ميلان معجب بشكل كبير بالتعاقد مع ميليك على الرغم من وجود بدائل أخرى على رأسهم الإيفواري جيرفينيو والفرنسي أوليفييه جيرو.





وأوضح الموقع الإيطالي أن ماروتا يعتقد أن الحصول على خدمات ميليك في يناير أسهل بشكل كبير خاصة بعد خروجه من قائمة فريقه المحلية والأوروبية.





وأشار الموقع الإيطالي إلى أن إنتر ميلان مهتم كذلك بالتعاقد مع الصربي ماكسيموفيتش نجم دفاع نابولي، حيث دارت اتصالات مع وكيله بناء على توصية من كونتي الذي يعتبره البديل الأفضل لميلان سكرينيار في حال تم بيعه في يناير القادم أو في الصيف المقبل.



