ثنائي نابولي على رادار إنتر ميلان

ثنائي نابولي على رادار إنتر ميلان
الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:00 م
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان الإيطالي يرغب في التعاقد مع لاعبين من صفوق نابولي في الفترة المقبلة.
وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن إنتر ميلان يخطط للتعاقد مع كلًا من البولندي أركاديوز ميليك والصربي نيكولا ماكسيموفيتش.
وأفاد الموقع الإيطالي بأن أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان يرغب في التعاقد مع مهاجم جديد بديلًا للثنائي لاوتارو مارتينيز وروميلو لوكاكو.
وألمح الموقع الإيطالي أن بيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لإنتر ميلان معجب بشكل كبير بالتعاقد مع ميليك على الرغم من وجود بدائل أخرى على رأسهم الإيفواري جيرفينيو والفرنسي أوليفييه جيرو.
وأوضح الموقع الإيطالي أن ماروتا يعتقد أن الحصول على خدمات ميليك في يناير أسهل بشكل كبير خاصة بعد خروجه من قائمة فريقه المحلية والأوروبية.
وأشار الموقع الإيطالي إلى أن إنتر ميلان مهتم كذلك بالتعاقد مع الصربي ماكسيموفيتش نجم دفاع نابولي، حيث دارت اتصالات مع وكيله بناء على توصية من كونتي الذي يعتبره البديل الأفضل لميلان سكرينيار في حال تم بيعه في يناير القادم أو في الصيف المقبل.
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