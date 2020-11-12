نجم الزمالك يقرر الرحيل بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

قرر مصطفي محمد مهاجم الزمالك على الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء عقب مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد النادي الأهلي والمقرر لها 27 نوفمبر الجاري.





وحصل مهاجم الزمالك على وعد من مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور بالموافقة على رحيله عن صفوف الفريق بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا وتتويج الفريق بلقب البطولة القارية، لرغبة اللاعب في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي خلال الفترة القادمة.





ويحظي مصطفي محمد باهتمام بعض الأندية الأوروبية التي ترغب في الحصول على خدماته خلال منافسات الموسم المقبل، بعد تألقه اللافت للأنظار رفقة الفريق الأبيض سواء في بطولة دوري أبطال إفريقيا أو الدوري المصري الممتاز.





وأكدت تقارير صحفية تلقي مهاجم الزمالك 3 عروض أوروبية من فرنسا وإيطاليا وألمانيا للحصول على خدماته خلال الموسم الجديد، ولا يزال اللاعب يدرس العروض المقدمة له وسوف يناقشها مع إدارة النادي ووكيل أعماله قبل اتخاذ القرار النهائي بخصوص وجهته المقبلة.





وطلب مرتضى منصور من مصطفي محمد التركيز مع الفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا والتتويج معه باللقب القاري من أجل اسعاد الجماهير البيضاء، وسيوافق بعدها على رحيله لخوض تجربة الاحتراف الأوروبي.





ويلتقي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك في نهائي القرن الأفريقي ببطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري.



