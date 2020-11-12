الأحد.. ١٢٦ فناناً يشاركون بمعرض "في حب عفت" للكاريكاتير بالهناجر

في إطار مبادرة "علاقات ثقافية" التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، بهدف تقديم صور ونماذج من التواصل الإنساني بين مصر ودول العالم المختلفة، يفتتح بمركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، معرض كاريكاتير بعنوان "في حب عفت"، في السابعة من مساء يوم الأحد ١٥ نوفمبر الجاري، فى قاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، بحضور أسرة الفنان الراحل، ونخبة من الشخصيات العامة، والفنانين والإعلاميين ومحبي الفنان عفت .













يضم المعرض أكثر من ١٥٠ بورتريه كاريكاتيري للفنان الراحل رسمتها أنامل ١٢٦ فناناً، من ٣٦ دولة عربية وأجنبية، كما تعرض مجموعة من الأعمال الفنية بريشة الفنان العالمي الراحل محمد عفت، ويستمر حتى ١٩ نوفمبر الجارى، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد .













وقال الفنان فوزي مرسي المنسق العام للمعرض، إن الفنان محمد عفت صاحب مدرسة متفردة في فن الكاريكاتير، تتميز أعماله بالبساطة لكنها ثرية جداً سواء على المستوى اللوني والإنساني، تثير الدهشة وتنبض بالروح والحركة، وقد ترك لنا ميراثاً فنياً من الأعمال الإبداعية تعد مصدراً للبهجة لتلاميذه ومحبيه، وستظل دائما قلوبنا عامرة بالحب والوفاء لأستاذ وفنان من طراز فريد.











