الأحد.. ١٢٦ فناناً يشاركون بمعرض "في حب عفت" للكاريكاتير بالهناجر

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 06:58 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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في إطار مبادرة "علاقات ثقافية" التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، بهدف تقديم صور ونماذج من التواصل الإنساني بين مصر ودول العالم المختلفة، يفتتح بمركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، معرض كاريكاتير  بعنوان "في حب عفت"، في السابعة من مساء يوم الأحد ١٥ نوفمبر الجاري، فى قاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، بحضور أسرة الفنان الراحل، ونخبة من الشخصيات العامة، والفنانين والإعلاميين ومحبي الفنان عفت .



يضم المعرض أكثر من ١٥٠ بورتريه كاريكاتيري للفنان الراحل رسمتها أنامل ١٢٦ فناناً، من ٣٦ دولة عربية وأجنبية، كما تعرض مجموعة من الأعمال الفنية بريشة الفنان العالمي الراحل محمد عفت، ويستمر حتى ١٩ نوفمبر الجارى، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد .



وقال الفنان فوزي مرسي المنسق العام للمعرض، إن الفنان محمد عفت صاحب مدرسة متفردة في فن الكاريكاتير، تتميز أعماله بالبساطة لكنها ثرية جداً سواء على المستوى اللوني والإنساني، تثير الدهشة وتنبض بالروح والحركة، وقد ترك لنا ميراثاً فنياً من الأعمال الإبداعية تعد مصدراً للبهجة لتلاميذه ومحبيه، وستظل دائما قلوبنا عامرة بالحب والوفاء لأستاذ وفنان من طراز فريد.



يشار إلى أن الفنان محمد عفت ولد في عام 1948، بدأ مسيرته الفنية في رسم الكاريكاتير بجريدة أخبار اليوم، ونشرت أعماله الكاريكاتيرية بالعديد من الصحف والمجلات الدولية، أسس عفت فرع لاتحاد منظمات رسامي الكاريكاتير الدولي بمصر، المعروف اختصاراً بـ ( فيكو) في عام 1996، وكان يرأسه حتى وفاته، كما أصدر مجلة الفراعنة الإلكترونية، وشارك في المئات من معارض الكاريكاتير بمصر ومختلف دول العالم، وحصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية أهمها الجائزة البرونزية فى مسابقة دايجون الدولية للكاريكاتير بكوريا الجنوبية عام 1999، والميدالية الذهبية في مسابقة الكاريكاتير الكوميدي الدولي باليابان عام 2004، وتم تكريمه في الملتقى الدولي الخامس للكاريكاتير بالقاهرة عام 2018، وحصل مؤخرا على جائزة خاصة في مسابقة دايجون الدولية للكاريكاتير بكوريا الجنوبية عام 2019، وتوفي في ديسمبر 2019.

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