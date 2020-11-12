استشاري: المياه على المبايض تذهب غالبًا بدون تدخل جراحي مع مرور الوقت (فيديو)

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قال الدكتور عمرو عباسي، استشاري أمراض النساء والتوليد، إن علاج الأكياس الوظيفية أو المياه على المبيض في الغالب لا يحتاج إلى جراحة، لأن هذه الأكياس في الغالب قد تختفي مع مرور الوقت، دون أي تدخل.



وتابع "عباسي"، خلال تقديمه برنامج "عيادة ten"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الخميس، أن هناك إمكانية لإزالة الأكياس الوظيفية من خلال السونار المهبلي دون أي فتح، أو اللجوء إلى إزالتها بالمنظار، لكي تستطيع أن تمارس السيدة عملها مرة أخرى بشكل طبيعي بعد انتهاء العملية.



وأضاف أن ظهور بطانة الرحم المهاجرة في منطقة الجرح القيصري، قد يحدث في بعض الحالات النادرة، وتؤدي إلى وجع وآلام في منطقة الجرح القيصري أثناء الدورة الشهرية، وينتهي هذه الألم بعد إنتهاء الدورة، والعلاج إما أن يكون ببعض العلاجات الدوائية، أو عن طريق الجراحة.

