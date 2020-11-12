دجلة يضم رضا عبد العال لاعب بنى سويف

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 06:57 م
بوابة الفجر
محمد الحسينى
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نجح مجلس إدارة نادى وادى دجلة برئاسة ماجد سامي فى إتمام التعاقد مع رضا عبد العال لاعب وسط بني سويف وذلك استعدادا للدورى الممتاز بالموسم الجديد .

وقع "عبد العال " على عقود انضمامه لوادى دجلة فى حضور حازم خيرت رئيس جهاز الكرة بوادى دجلة ومعتز حسن وكيل اللاعب .

ويعد "عبد العال " من مواليد 1995 و يجيد المشاركة بمركز خط الوسط المهاجم والجناح وظهر بمستوى مميز خلال مشاركته هذا الموسم بصفوف بنى سويف بالقسم الثانى ، كما نجح اللاعب خلال الموسم المنتهى في تسجيل 7 اهداف وصناعة 9 اهداف أخرى .

وكان رضا عبد العال قد انضم فترة الانتقالات الشتوية بموسم 2018 / 2019 لبنى سويف قادما من صفوف القيس أحد أندية المنيا وذلك أثناء تولى الثنائى محمد يوسف منصب المدير الفنى ووائل حبيب منصب مدير الكرة .

ومن جانبه قال رضا عبد العال ، لاعب وادى دجلة فى تصريحات ل ' الفجر الرياضى ' : الحمد لله على إتمام التعاقد مع الفريق القاهرى والاستعداد للمشاركة بالدورى الممتاز ، ووادى دجلة فريق كبير وسعيد بالانضمام لصفوفه .

واضاف قائلا : المفاوضات مع وادى دجلة جاءت عن طريق وكيلى وتم إتمامها فى الساعات الماضية وهى خطوة جيدة لى .

واختتم بقوله : اشكر مجلس إدارة بنى سويف والجهاز الفنى والادارى وجميع اللاعبين واتمنى لهم الصعود للدورى الممتاز .

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