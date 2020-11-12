مخزونات النفط الأمريكية ترتفع على عكس التوقعات

خالفت مخزونات النفط في الولايات المتحدة التوقعات لترتفع خلال الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات البنزين خلال نفس الفترة.





وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 4.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر الماضي، لتسجل 488.7 مليون برميل.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض مخزونات النفط الأمريكية بنحو مليوني برميل.





في حين تراجعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بحوالي 2.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.





وبحلول الساعة 4:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس بنحو 1.7 بالمائة إلى مستوى 42.14 دولار للبرميل.





وصعد سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي بنحو 1.5 بالمائة، ليسجل مستوى 44.44 دولار للبرميل.