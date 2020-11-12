مخزونات النفط الأمريكية ترتفع على عكس التوقعات

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:17 م
بوابة الفجر
Advertisements
خالفت مخزونات النفط في الولايات المتحدة التوقعات لترتفع خلال الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات البنزين خلال نفس الفترة.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 4.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر الماضي، لتسجل 488.7 مليون برميل.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض مخزونات النفط الأمريكية بنحو مليوني برميل.

 في حين تراجعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بحوالي 2.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 4:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس بنحو 1.7 بالمائة إلى مستوى 42.14 دولار للبرميل.

وصعد سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي بنحو 1.5 بالمائة، ليسجل مستوى 44.44 دولار للبرميل.

أخبار تهمك

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ يُنهي الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل ..القابضة للمياه تفعيل خدمة سداد والاستعلام عن الفواتير إلكترونيا

منذ حوالي 9 ساعات

سيد عبد الحفيظ يعيد نجم بيراميدز للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك يقرر الرحيل بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ 18 دقيقة

خوفا من الأهلي.. الزمالك يتحرك للحفاظ على نجمه "المتألق"

منذ ساعتين و 50 دقيقة

بنى سويف يقيد 15 لاعبا بقائمته الاولى

منذ 38 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - إصابة عدلي القيعي بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

منذ يوم

عاجل.. مصر تدين استهداف السفارة السعودية في هولندا

منذ حوالي 3 ساعات

محمد فاروق يثير الغموض بعد أنباء انتقاله إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

متحدث الحكومة يكشف عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الزمالك يفاجئ الأهلي بتصريح مثير

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يحسم مصير رباعي الأهلي من الانضمام لقائمة الموسم الجديد

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:20 م

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ يُنهي الصفقة الكبرى للأهلي

03:58 م

عاجل.. مصر تدين استهداف السفارة السعودية في هولندا

03:49 م

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

08:38 ص

نجم الزمالك يفاجئ الأهلي بتصريح مثير

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض