الإنتاج الثقافى يواصل عمليات التعقيم والرش ضد فيروس كورونا

يواصل قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، تنفيذ إجراءات الرش والتعقيم، للحد من انتشار خطر فيروس كورونا المستجد .









وأكد رئيس القطاع، أن عمليات الرش والتعقيم تتم بصفة دورية، واليوم الخميس تم رش وتعقيم مبنى القطاع بالكامل ومركز الهناجر للفنون.







