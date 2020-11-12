الإنتاج الثقافى يواصل عمليات التعقيم والرش ضد فيروس كورونا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 06:52 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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يواصل قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، تنفيذ إجراءات الرش والتعقيم، للحد من انتشار خطر فيروس كورونا المستجد .


وأكد رئيس القطاع، أن عمليات الرش والتعقيم تتم بصفة دورية، واليوم الخميس تم رش وتعقيم مبنى القطاع بالكامل ومركز الهناجر للفنون.


وأيضا مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى الإلتزام بالنسبة المسموح بها من القوة الإستيعابية لدور العرض، ووجود بوابات التعقيم، وعدم السماح بدخول العاملين والزوار إلا بإرتداء الكمامة .

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