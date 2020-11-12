بعد خسارته للانتخابات.. ما هو مصير ترامب خارج البيت الأبيض؟

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 06:52 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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بعد الإعلان عن فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية، فى الانتخابات الأخيرة، التى جرت يوم 3 نوفمبر الحالى، متغلبا على منافسه الجمهورى، والرئيس الأمريكى المنتهية ولايته، دونالد ترامب، يتساءل الكثير من الناس عن مصير ترامب بعد خروجه من البيت الأبيض.

والحقيقة أن ترامب لا يزال مصرا على على موقفه الرافض للاعتراف بالهزيمة، فيقول هو وفريق وحملته إن هناك خروقا حدثت أثناء عملية التصويت، خصوصا الأصوات التى وصلت إلى مراكز الاقتراع عبر البريد، واصفا ما حدث بـ"سرقة الانتخابات"، من دون أن يقدم أدلة على ذلك.

ويخوض ترامب، فى الوقت الحالى، معركة قانونية، يأمل خلالها إثبات تزوير الانتخابات، فلجأت حملته أكثر من مرة إلى القضاء، لرفع دعوى تزعم أن نظام التصويت بالبريد فى ولاية بنسلفانيا يفتقر إلى جميع علامات الشفافية والقابلية للتحقق الموجودة فى تصويت الناخبين بأنفسهم، وحال خسارته لتلك المعركة، فإنه لن يتمكن من البقاء فى البيت الأبيض لولاية ثانية، وستؤول الرئاسة الأمريكية إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، فى 20 من شهر يناير المقبل، وستنتهى بذلك مهام ترامب، الذى سيضطر إلى مغادرة البيت الأبيض، وإفساح المجال أمام الرئيس الجديد.

مصير ترامب خارج البيت الأبيض:

ومع عودة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى حياته الطبيعية خارج أسوار البيت الأبيض، ستتاح أمامه خيارات عدة، فمن المتوقع أن يقبل ترامب عروضا لعقد صفقات تقدر قيمتها بنحو 100 مليون دولار، وفق ما أكده مصدر مقرب منه.

ونقل موقع "بيدج سيكس" عن المصدر المقرب من الرئيس المنتهية ولايته، قوله إن ترامب ينتظر نتائج معركته القضائية والقانونية، التى يأمل أن تحسم فوزه بولاية ثانية، ضد الرئيس المنتخب جو بايدن، وفى حال خسارته لتلك المعركة، فمن الممكن أن يبرم تلك الصفقات التى تنهال عليه، لتأليف كتب يوثق فيها الفترة التى قضاها فى البيت الأبيض، رئيسا للولايات المتحدة، إلى جانب عروض أخرى للظهور فى البرامج التلفزيونية.

مؤلفات ترامب:

وللرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب العديد من المؤلفات، هى: ترامب.. فن الصفقة الذى تم نشره فى عام 1987، وترامب.. البقاء فى الأعلى، ونُشر فى عام 1990، وترامب.. فن البقاء على قيد الحياة، ونُشر فى عام 1991، وترامب.. فن العودة، ونُشر فى عام 1997، والرابحة.. كيف تصبح غنيا، ونُشر فى عام 2004، والطريق إلى الأعلى.. أفضل النصائح في الأعمال تلقيتها على الإطلاق، ونُشر فى عام 2004، وترامب.. فكر مثل الملياردير.. كل ما تحتاج لمعرفته عن النجاح، العقارات، والحياة، ونُشر فى عام 2004، وترامب.. أفضل نصيحة في لعبة الجولف تلقيتها على الإطلاق، ونُشر فى عام 2005، ولماذا نريد منك أن تكون غنيا؟ اثنين من رجال - رسالة واحدة، ونُشر فى عام 2006، والاعتقاد الكبير والضربة القاسية في الأعمال والحياة، ونُشر فى عام 2007، وأمريكا التي نستحقها، ونُشر فى عام 2000، وترامب.. أفضل نصائح بالعقارات تلقيتها على الإطلاق.. أعلى 100 خبير في استراتيجية الأسهم، ونُشر فى عام 2007، وترامب 101.. الطريق إلى النجاح، ونُشر فى عام 2007، وترامب.. لن استسلم أبدا.. كيف واجهت أكبر التحديات في النجاح، ونُشر فى عام 2008، وأمريكا العرجاء، ونُشر فى عام 2015، أى قبل عام واحد من وصوله إلى البيت الأبيض، وتوليه الرئاسة الأمريكية.

أوباما يستعد لطرح كتاب "أرض موعودة":

يأتى ذلك، فيما يستعد الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما، لطرح كتابه الجديد بعنوان "أرض موعودة"، خلال شهر نوفمبر الحالى.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز الأمريكية"، أعلنت دار Penguin Random House، وهى الناشر الرسمى لمذكرات الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما، أن الكتاب سينشر فى 17 نوفمبر الحالى، بعد الانتهاء من إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وكشفت الصحيفة الأمريكية أن الكتاب يشمل أجزاء من حياته السياسية المبكرة، وحملته الرئاسية فى عام 2008، وينتهى بوفاة أسامة بن لادن فى 2011.

ويتكون الكتاب من 768 صفحة، متضمنة فى مجلدين رئيسيين، وسيترجم إلى 25 لغة، بما فى ذلك العربية، والإسبانية، والصينية، والتشيكية، والفنلندية، والفيتنامية.

وسيصل أول عدد من نسخ الكتاب إلى 3 ملايين نسخة لسوق الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يكون الطلب عليه غير عادى.

وفى عام 2017، توصل أوباما إلى صفقة بقيمة 65 مليون دولار مع شركة كراون، وذلك لطرح أحدث كتبه بعنوان "أرض موعودة''، وهو مبلغ على الرغم من ضخامته، إلا أن الصفقة رابحة بالنسبة لدار النشر.

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