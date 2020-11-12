مقتل طفل على يد صديقه إنتقاما بعد سبه وسب والده المتوفى بالدقهلية

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لقى طفل بالعقد الأول من عمره مصرعا غرقا على يد صديقه البالغ من العمر 11 عاما بقرية قلابشو التابعة لمركز الستامونى بمحافظة الدقهلية للانتقام منه لسبهوسب والده المتوفى.



وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقي إخطارًا من اللواء مصطفي كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من المواطن حسن حسن عبد الرحيم عامل بمصنع السكر ببلقاس ومقيم قرية قلابشو التابعه لمركز الستامونى يفيد باختفاء نجله رضا حسن حسن عبدالرحمن 8 سنوات تلميذ بالصف الثاني الابتدائي.



وتشكيل فريق بحث برئاسة العميد حسن النحراوي، رئيس المباحث الجنائية، والعقيد خالد القاضي رئيس فرع البحث الجنائي بغرب الدقهلية، والمقدم أحمد الجندي، رئيس مباحث الستاموني، بإشراف مدير المباحث الجنائية وتوصلت تحريات فريق البحث وأقوال الشهود التى أكدت وجود الطفل المختفى برفقة طفل يدعى محمد جمال السيد 11سنة تلميذ بالصف الخامس الابتدائي ويعمل بنفس ورشة الحدادة التي يعمل بها المجني عليه " رضا".



و بسؤال محمد جمال قرر بقيامة باستدراج المجني عليه أمام أحد الترع بالقرية وقام بدفعة في المياه وذلك انتقاما لقيامه بالتعدى عليه بالسب هو والده المتوفى لأكثر من مرة وأنه إشتكى لأسرته من هذا الفعل لم يحركو ساكنا.



وأكد الطفل المتهم في اعترافاته أنه استدرج الضحية يوم الحادث ليقوما باللعب سويًا وحمله علي كتفه ثم قام بعدها بإلقائه ودفعه في المياه وقال المتهم: " انتقمت منه لانه بيشتمني بألفاظ وحشة وبيشتم أبويا اللي اتوفي وانأ عندي سنتين وحذرته كتير يبطل يشتم ابويا واشتكيت لأمه ومحدش عمله حاجة " وأرشد المتهم عن مكان الجريمة، وباستدعاء شرطة الإنقاذ النهرى تم استخراج جثة المجني علية بعد البحث عنها لمسافة 2 كيلومتر في الترعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.

