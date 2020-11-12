"فشل في اغتصابه ودفنه من 4 سنوات".. كشف ملابسات العثور على هيكل آدمي بالإسكندرية

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كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على عظام آدمية أسفل بعض الرمال اعلى سطح عقار بالإسكندرية، وتبين بأن عامل قتل الطفل منذ أكثر من 4 سنوات بعد فشله فى اغتصابه وامكن ضبط المتهم.



تلقى قسم برج العرب بلاغا عامل 79 سنة مقيم بعقار دائرة القسم وله محل إقامة آخر بإيتاى البارود بالبحيرة ،أنه حال صعوده لسطح العقار لإزاحة مياه الأمطار عثر على عظام آدمية أسفل بعض الرمال وما تبين أن العقار ومؤجر للمُبلغ منذ حوالى سنة وشهرين والعظام لطفل يرتدى بنطال وبالبحث فى حالات الغياب تبين وجود بلاغ غياب بتاريخ 2662016 للطفل 12 سنة آنذاك مصاب باعاقه ذهنيه ومقيم بذات الناحية" وبإستدعاء والده قرر أن الهيكل العظمى لنجله المُتغيب.



و توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عامل20 سنة.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه.



وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها وإعترف تفصيليًا بإرتكاب الواقعة وقرر بقيامه بإستدراج المجنى عليه مستغلًا إعاقته الذهنية للعقار والذى كان يقيم فيه قبل إنتقاله وأسرته لعنوانه المقيم به حاليًا وذلك بغرض التعدى.



وقاما بالصعود لسطحه وحال شروعه فى التعدى على المجنى عليه قام الأخير بالصراخ وخشية إفتضاح أمره قام المتهم بالإجهاز عليه وخنقه بيديه وكتم أنفاسه وعقب ذلك قام بإخفاء جثته بوضع كمية كبيرة من الرمال عليها وكان يقوم بمداومة متابعته حتى لاتظهر جثته ويفتضح أمره وبعد 6 أشهر من إرتكابه الواقعة قام وأسرته بترك المنزل محل الواقعة والإقامة بالعنوان الحالى.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.