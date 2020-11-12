"حتي لا تقع بيد الإرهابيين".. صحيفة تحذر من حصول قطر على طائرات f-35 الأمريكية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 06:40 م
بوابة الفجر
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حذرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية من بيع طائرات أف 35 الأميركية إلى قطر التي طلبت رسميا الحصول على هذه الطائرة المتقدمة، مشيرة إلى أن وصول أف 35 إلى قطر يعني وقوعها في يد الإرهابيين.

 

 

 

وبحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، الإسرائيلية، فإن قطر، الشريك الأقرب إلى تركيا التي تصاعدت عدوانيتها بالمنطقة في الآونة الأخيرة، يطرح علامات استفهام كثيرة لدى المسؤولين الإسرائيليين.

 

 

 

وتستضيف قطر قاعدة العديد الجوية، حيث تتمتع القوات الجوية الأميركية بوجود عملياتي كبير. ومع ذلك، فإنه "لدى الولايات المتحدة شركاء أكثر موثوقية في الإمارات العربية المتحدة والبحرين، وكلاهما وقعا اتفاقا للسلام مع إسرائيل"، بحسب الصحيفة.

 

 

 

 

 

 

 

واتُهمت قطر بدعم خالد شيخ محمد، المهندس الرئيسي لهجمات 11 سبتمبر، كما مولت الدولة طالبان وحماس وداعش وجبهة النصرة والإخوان.

 

 

 

 

 

وفي السنوات الأخيرة، ضخت قطر ملايين الدولارات في غزة، وكانت هذه الأموال جزءًا من اتفاقيات وقف إطلاق النار المؤقتة، ولكنها أيضًا كافأت حماس.

 

 

 

 

 

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى التقارب التركي القطري، ودعم أنقرة للدوحة، في مواجهة جيرانها في الخليج، لا سيما بعد مقاطعة السعودية والبحرين والإمارات ومصر لقطر عام 2017.

 

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