لسكان الإسكندرية والقاهرة.. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر غدًا
الخميس 12/نوفمبر/2020 - 06:43 م
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 13 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، خلال بيان نشرته "الهيئة".
طقس الجمعة نهارًا
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس.
- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
طقس الجمعة ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.
- طقس بارد على شمال وجنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية، تكون كثيفة أحيانًا على الوجه البحري ومدن القناة.
- أمطار متوسطة على بعض المناطق (السلوم- سيدي براني- مطروح).
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية.
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان.