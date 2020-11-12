لسكان الإسكندرية والقاهرة.. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر غدًا

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 13 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، خلال بيان نشرته "الهيئة".



طقس الجمعة نهارًا



- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.



- طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.



- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس.



- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الجمعة ليلًا



- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.



- طقس بارد على السواحل الشمالية.



- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.



- طقس بارد على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:



- شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية، تكون كثيفة أحيانًا على الوجه البحري ومدن القناة.

- أمطار متوسطة على بعض المناطق (السلوم- سيدي براني- مطروح).

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية.



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان.

