بنى سويف يقيد 15 لاعبا بقائمته الاولى

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 06:41 م
بوابة الفجر
محمد الحسينى
Advertisements
بنى سويف يقيد 15 لاعبا ب

ارسل مسؤولى نادى بنى سويف الرياضى " أحد أندية المجموعة الأولى " بدورى القسم الثانى القائمة الاولى للفريق الأول والتى شهدت تواجد 15 لاعبا .

وعلم الفجر الرياضى أن القائمة ضمت كلا من ( مصطفى صلاح ' الصفتى ' ، مصطفى صلاح ' بلية ' ، طه نادى ، على محمد على ' وزة ' ، كريم اشرف ، عبد الواحد عبد العزيز ، محمود ابو بكر ، محمود شعبان ' مكى ' ، محمود جمال ' الحضرى ' ، معتز محروس ، حسام محمد البدرى ، احمد عبد الرازق ، محمود عبد العاطى ، محروس محمود ، محمد اشرف ) .

فى سياق آخر يستعد الفريق لبدء معسكره القاهري يوم السبت القادم وذلك استعدادا لبدء منافسات مباريات المجموعة الأولى بدوري القسم الثانى والمقرر انطلاقه يوم 25 نوفمبر الجارى بحسب ما أعلنت عنه اللجنة الخماسية ولجنة مسابقات القسم الثانى .

يذكر أن قائمة الراحلين عن صفوف بنى سويف ضمت كلا من ( كريم محفوظ وبلال سالم ومحمد عبد الجواد ومحمد ميخا وهارون اسماعيل وكمال البدوى ونصر رمضان ومحمود عاطف وحسام عيسي ومحمد السيد عبد الستار وأحمد الامور )

ويقود بنى سويف جهاز فنى مكون من ايمن المزين مديرا فنيا وأحمد عاصم مدرب عام وعبد السلام نجاح واسامة عبد العزيز مدربين وسيد شلبي مدربا لحراس المرمى ومحمد أبو السعود ومحمد صلاح وعبد الرحمن كمال جهاز ادارى وأحمد سعودى ووائل محمد جهاز طبي وياسر التونى مديرا للكرة ومحمد الواضح مشرفا على الكرة .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

متحدث الحكومة يكشف عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات

منذ حوالي 11 ساعة

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

منذ حوالي 11 ساعة

محمد فاروق يثير الغموض بعد أنباء انتقاله إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بنى سويف يقيد 15 لاعبا بقائمته الاولى

منذ 41 دقيقة

نجم الزمالك يفاجئ الأهلي بتصريح مثير

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ يُنهي الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إصابة عدلي القيعي بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يحسم مصير رباعي الأهلي من الانضمام لقائمة الموسم الجديد

منذ ساعة و 21 دقيقة

نجم الزمالك يقرر الرحيل بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ثلث ساعة

خوفا من الأهلي.. الزمالك يتحرك للحفاظ على نجمه "المتألق"

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

منذ يوم

عاجل.. مصر تدين استهداف السفارة السعودية في هولندا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل ..القابضة للمياه تفعيل خدمة سداد والاستعلام عن الفواتير إلكترونيا

منذ حوالي 9 ساعات

سيد عبد الحفيظ يعيد نجم بيراميدز للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

بني سويف يتعاقد مع الإيفواري إبراهيم كونيه

بنى سويف يفوز على "مطرطارس" استعدادً للمظاليم

بنى سويف يضم لاعب المقاصة

فوز مثير للسكة الحديد على بنى سويف وديا

بنى سويف يفوز على الواسطى بخماسية وديا

الإصابات شبح بنى سويف قبل بداية الموسم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:20 م

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ يُنهي الصفقة الكبرى للأهلي

03:58 م

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

08:38 ص

عاجل.. مصر تدين استهداف السفارة السعودية في هولندا

03:49 م

نجم الزمالك يفاجئ الأهلي بتصريح مثير

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض