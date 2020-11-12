بنى سويف يقيد 15 لاعبا بقائمته الاولى

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بنى سويف يقيد 15 لاعبا ب



ارسل مسؤولى نادى بنى سويف الرياضى " أحد أندية المجموعة الأولى " بدورى القسم الثانى القائمة الاولى للفريق الأول والتى شهدت تواجد 15 لاعبا .



وعلم الفجر الرياضى أن القائمة ضمت كلا من ( مصطفى صلاح ' الصفتى ' ، مصطفى صلاح ' بلية ' ، طه نادى ، على محمد على ' وزة ' ، كريم اشرف ، عبد الواحد عبد العزيز ، محمود ابو بكر ، محمود شعبان ' مكى ' ، محمود جمال ' الحضرى ' ، معتز محروس ، حسام محمد البدرى ، احمد عبد الرازق ، محمود عبد العاطى ، محروس محمود ، محمد اشرف ) .



فى سياق آخر يستعد الفريق لبدء معسكره القاهري يوم السبت القادم وذلك استعدادا لبدء منافسات مباريات المجموعة الأولى بدوري القسم الثانى والمقرر انطلاقه يوم 25 نوفمبر الجارى بحسب ما أعلنت عنه اللجنة الخماسية ولجنة مسابقات القسم الثانى .



يذكر أن قائمة الراحلين عن صفوف بنى سويف ضمت كلا من ( كريم محفوظ وبلال سالم ومحمد عبد الجواد ومحمد ميخا وهارون اسماعيل وكمال البدوى ونصر رمضان ومحمود عاطف وحسام عيسي ومحمد السيد عبد الستار وأحمد الامور )



ويقود بنى سويف جهاز فنى مكون من ايمن المزين مديرا فنيا وأحمد عاصم مدرب عام وعبد السلام نجاح واسامة عبد العزيز مدربين وسيد شلبي مدربا لحراس المرمى ومحمد أبو السعود ومحمد صلاح وعبد الرحمن كمال جهاز ادارى وأحمد سعودى ووائل محمد جهاز طبي وياسر التونى مديرا للكرة ومحمد الواضح مشرفا على الكرة .