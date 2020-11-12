خالد الجندى: جماعات الإسلام السياسي تتسم بالعبط وتتهمني بالدفاع عن إسرائيل(فيديو)

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 06:40 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن سيدنا يعقوب عليه السلام أنجب عددًا من الأولاد وكل واحد منهم أنشأ قبيلة، ولذلك فإن كل واحد فيهم اسمه سبط لأنه خلف عددًا كبيرًا.

وأضاف "الجندي"، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن سيدنا يعقوب هو سيدنا إسرائيل، وهو الذي أنجب يوسف عليه السلام وأخوته، مطالبًا بضرورة الحذر وعدم الخلط بين اسم سيدنا إسرائيل ودولة إسرائيل، موضحًا معنى كلمة إسرائيل، حيث "إسرا تعني عبد أو صفوة وإيل تعني الله"، وبالتالي إسرائيل تعني عبدالله.

وأشار الجندي إلى أن جماعات الإسلام السياسي تتسم بالعبط ويقولون لك "إلحق ده بيدافع عن دولة إسرائيل"، معقبًا: "أعوذ بالله".

أخبار تهمك

نجم الزمالك يقرر الرحيل بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ 18 دقيقة

خوفا من الأهلي.. الزمالك يتحرك للحفاظ على نجمه "المتألق"

منذ ساعتين و 50 دقيقة

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ يُنهي الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

سيد عبد الحفيظ يعيد نجم بيراميدز للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

منذ يوم

متحدث الحكومة يكشف عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الزمالك يفاجئ الأهلي بتصريح مثير

منذ أقل من ساعتين

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يحسم مصير رباعي الأهلي من الانضمام لقائمة الموسم الجديد

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. مصر تدين استهداف السفارة السعودية في هولندا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل ..القابضة للمياه تفعيل خدمة سداد والاستعلام عن الفواتير إلكترونيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ حوالي 5 ساعات

محمد فاروق يثير الغموض بعد أنباء انتقاله إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إصابة عدلي القيعي بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

بنى سويف يقيد 15 لاعبا بقائمته الاولى

منذ 38 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:20 م

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ يُنهي الصفقة الكبرى للأهلي

03:58 م

عاجل.. مصر تدين استهداف السفارة السعودية في هولندا

03:49 م

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

08:38 ص

نجم الزمالك يفاجئ الأهلي بتصريح مثير

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض