خالد الجندى: جماعات الإسلام السياسي تتسم بالعبط وتتهمني بالدفاع عن إسرائيل(فيديو)

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن سيدنا يعقوب عليه السلام أنجب عددًا من الأولاد وكل واحد منهم أنشأ قبيلة، ولذلك فإن كل واحد فيهم اسمه سبط لأنه خلف عددًا كبيرًا.



وأضاف "الجندي"، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن سيدنا يعقوب هو سيدنا إسرائيل، وهو الذي أنجب يوسف عليه السلام وأخوته، مطالبًا بضرورة الحذر وعدم الخلط بين اسم سيدنا إسرائيل ودولة إسرائيل، موضحًا معنى كلمة إسرائيل، حيث "إسرا تعني عبد أو صفوة وإيل تعني الله"، وبالتالي إسرائيل تعني عبدالله.



وأشار الجندي إلى أن جماعات الإسلام السياسي تتسم بالعبط ويقولون لك "إلحق ده بيدافع عن دولة إسرائيل"، معقبًا: "أعوذ بالله".



