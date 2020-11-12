سبوتينك.. مراحل تصنيع لقاح كورونا الروسي في مصر

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 06:39 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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يتسابق العالم أجمع، لإنتاج لقاح أو عقار مضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليثبت لقاح سبوتينك الروسي، فعاليته، بعد الموافقة على التجارب السريرية للمرحلة الثالثة.

ويرصد "الفجر"، كيف تشارك مصر في مرحلة التجارب السريرية الثالثة للقاح سبوتينك الروسي.

تجارب سبوتينك في مصر:
تقدمت شركة فاركو للأدوية، بطلب إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لبدء إجراء التجارب السريرية على لقاح سبوتينك المضاد لفيروس كورونا المستجد.

مراحل تصنيع اللقاح:
وتنقسم عملية تصنيع لقاح كورونا الروسي في مصر، على مرحلتين، الأولى استيراد اللقاح وتعبئته في مصر، والمرحلة الثانية البدء في نقل التكنولوجيا والتصنيع الفعلي بالمصانع في الشركة.

وتجرى التجارب السريرية للمرحلة الثالثة للقاح سبوتنيك، في بيلاروسيا، والإمارات العربية المتحدة، وفنزويلا، ودول أخرى، بالإضافة إلى المرحلة الثانية والثالثة في الهند.

ووصلت فعالية لقاح سبوتينك-في الروسي بنسبة 92٪ في حماية الناس من فيروس كوفيد-19، وفقًا لنتائج التجارب المؤقتة، حسب صندوق الثروة السيادية الروسي.

وتستمر التجربة الروسية لمدة ستة أشهر أخرى، وسيتم نشر بيانات التجربة أيضًا في مجلة طبية دولية رائدة "تمت تجربة المرحلة الثالثة من اللقاح على 40 ألف متطوع في 29 عيادة في موسكو، مع حصول 25٪ منهم على جرعة الدواء الوهمي.

ومن المتوقع، إنتاج 800 ألف جرعة هذا الشهر، تليها 1.5 مليون في ديسمبر، ويزيد حجم الإنتاج الشهري بداية من أوائل عام 2021.

واستطاعت وزارة الصحة الروسية، الحصول على ترخيص في 30 يونيو الماضي، لإجراء الاختبارات السريرية للقاح السائل والجاف، الذي صممه مركز (جيمالي) بالتعاون مع (معهد البحوث العلمي المركزي رقم 48) التابع لوزارة الدفاع.

ويقول النائب الأول لوزير الدفاع الروسي روسلان تساليكوف، إن المختصون العسكريون والعلماء، قاموا بإجراء التقييمات النهائية لنتائج اختبار اللقاح الجديد"، مشيرًا إلى أن كل المتطوعين بخير وقد حصلوا على المناعة ضد الفيروس، وبهذا يمكن القول إن أول لقاح، بات جاهزًا.

وسجلت روسيا أول لقاح "سبوتينك- 5"، ضد فيروس كورونا والذي طوره معهد غماليا في موسكو في أغسطس الماضي، ولا تزال تجارب المرحلة الأخيرة، التي تشمل ما لا يقل عن 40،000 شخص مستمرة.

وحصل اللقاح الروسي الأول على إشادة بأنه آمن وفعال من السلطات وعلماء روس، في أعقاب شهرين من تجارب بشرية على نطاق صغير.

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نتائج التجارب لقاح سبوتينك لقاح روسى

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