خالد الجندي: لا يوجد علم يسمى بتفسير الأحلام (فيديو)

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه لا يوجد ما يسمي بعلم تفسير الأحلام والرؤى بعد الأنبياء، معقبًا: "كلها فهلوة أو تخمين مفيش حاجة اسمها تفسير أحلام".



وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، أنه لا يوجد مادة تدرس في العلوم الشرعية باسم علم تفسير المنامات أو الرؤى، ولكن يوجد مواد بها فقهة ومصطلحات، ولغة، وحديث، موضحًا أن تفسير المنامات هي مجرد تخمينات واجتهادات من أشخاص.



وقال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن تفسير الأحلام ليس علما على الإطلاق، لافتا إلى أن العلم يعتمد على حقائق ثابتة.



واعترض "النجار"، على تفسير آية قرآنية وهي "هم لباس لكم" واستخدامها في تفسير الأحلام، بأنه إذا رآت سيدة نفسها عريانة في حلم سوف تتطلق.



وتابع عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن قراءة الكف، وقراءة الودع ليس له علاقة بالدين، وخطورتها أنها تلبس الأمور بالدين، ولكنها محرمة.



وأشار إلى أن تفسير الأحلام مختلفا لأنه يوجد قصص عن ذلك مع الأنبياء، ولكن رؤى الأنبياء هي وحي.



