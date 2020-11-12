أسعار الدولار تواصل التراجع خلال التعاملات اليوم الخميس





واصلت أسعار الدولار التراجع خلال تعاملات اليوم الخميس، أمام سلة العملات الرئيسية بعد أن كشفت بيانات اقتصادية عن تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة في 5 أسابيع.





في حين استقر مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بعكس توقعات ارتفاعه.





ويأتي أداء الدولار مع تزايد إصابات كورونا في الولايات المتحدة بوتيرة قياسية، وتجاوز عدد الإصابات 52 مليوناً على مستوى العالم.





وبحلول الساعة 4:20 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط الدولار أمام اليورو بنحو 0.3 بالمائة إلى 1.1811 دولار، كما انخفضت بنسبة مماثلة مقابل الين الياباني عند 105.16 ين.





في حين ارتفع الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.6 بالمائة مسجلاً 1.3137 دولار، بينما تراجع بنسبة 0.4 بالمائة مقابل الفرنك السويسري عند 0.9137 فرنك.





وخلال نفس الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2 بالمائة إلى 92.88.