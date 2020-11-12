موسيماني يحسم مصير رباعي الأهلي من الانضمام لقائمة الموسم الجديد





طلب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود، تقرير عن حالة الرباعي سعد سمير ومحمد محمود وكريم وليد نيدفيد ومحمود متولي، لحسم مصيرهم من الإنضمام لقائمة الموسم الجديد.





ويعاني رباعي القلعة الحمراء من إصابات مختلفة، أبعدتهم عن المشاركة مع الفريق الأول لفترات طويلة.





ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، تدريباتة استعدادًا لمواجهة أبو قير للأسمدة فى دور الثمانية من كأس مصر.





وضرب الأهلي موعدًا مع الزمالك في المباراة النهائية، بعدما نجح في تخطي عقبة نادي الوداد المغربي، بعد الفوز عليه في مباراة نصف النهائي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.





ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك، يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب برج العرب بالاسكندريه.



