كريستيانو رونالدو يقترب من تحطيم رقم أسطورة إيران

ذكرت تقارير صحفية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغالي بات قريبًا من تحطيم الرقم التاريخي المسجل باسم نجم المنتخب الإيراني السابق علي دائي كأكثر من سجل أهدافًا دولية.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أن كريستيانو رونالدو سجل هدفًا أثناء فوز المنتخب البرتغالي على نظيره منتخب أندورا ودياً بسبعة أهداف نظيفة ليرفع رصيده إلى 102 هدفًا مع المنتخب البرتغالي.





وأكدت التقارير الصحفية أن كريستيانو رونالدو أصبح على بعد 7 أهداف فقط من معادلة رقم دائي الذي سجل مع المنتخب الإيراني 109 هدفًا ويعتبر الهداف التاريخي للمنتخبات الوطنية.





وأفادت التقارير الصحفية بأن المنتخب البرتغالي سيلعب أمام نظيره المنتخب الفرنسي ثم المنتخب الكرواتي في بطولة دوري الأمم الأوروبية يومي السبت والثلاثاء على الترتيب.











