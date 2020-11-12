كريستيانو رونالدو يقترب من تحطيم رقم أسطورة إيران
الخميس 12/نوفمبر/2020 - 06:00 م
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغالي بات قريبًا من تحطيم الرقم التاريخي المسجل باسم نجم المنتخب الإيراني السابق علي دائي كأكثر من سجل أهدافًا دولية.
وأشارت التقارير الصحفية إلى أن كريستيانو رونالدو سجل هدفًا أثناء فوز المنتخب البرتغالي على نظيره منتخب أندورا ودياً بسبعة أهداف نظيفة ليرفع رصيده إلى 102 هدفًا مع المنتخب البرتغالي.
وأكدت التقارير الصحفية أن كريستيانو رونالدو أصبح على بعد 7 أهداف فقط من معادلة رقم دائي الذي سجل مع المنتخب الإيراني 109 هدفًا ويعتبر الهداف التاريخي للمنتخبات الوطنية.
وأفادت التقارير الصحفية بأن المنتخب البرتغالي سيلعب أمام نظيره المنتخب الفرنسي ثم المنتخب الكرواتي في بطولة دوري الأمم الأوروبية يومي السبت والثلاثاء على الترتيب.
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