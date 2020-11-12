مرض قاتل يهدد 40% من مصابي فيروس كورونا.. تعرف عليه

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يكتشف العلماء يوما بعد يوم أعراض وخصائص جديدة لفيروس كورونا، وقد كشف الأطباء عن وجود مرض فطر الرئة او ما يعرف بداء الرشاشيات الرئوي في نسبة كبيرة بين المصابين بالفيروس.



ووفق دراسة حديثة، أن حوالي 25٪ من المرضى الذين يعانون من متلازمة الضائقة التنفسية الحادة الوخيمة (ARDS)، وحوالي 40٪ من المرضى المصابين بالالتهاب الرئوي الوخيم COVID-19، تظهر عليهم أيضًا علامات الإصابة بالفطر في الرئتين.



وترصد "الفجر" في السطور التالية كافة التفاصيل عن داء الرشاشيات الرئوي:



داء الرشاشيات الرئوي:



يحدث داء الرشاشيات نتيجة نوع من عدوي العفو (فطريات)، كما تصيب الأمراض الناجمة عن عدوى الرشاشيات الجهاز التنفسي، لكن تختلف حدة مؤشرات المرض بشكل كبير بين شخص وآخر.



أمراض خطيره:



يمكن أن تسبب أغلب حالات هذا العفن غ أمراضًا خطيرة للمصابين بضعف الجهاز المناعي، أو الأمراض الرئوية الكامنة أو الربو عند استنشاق الأبواغ الفطرية.



أعراض داء الرشاشيات الرئوي:

وتنقسم أعراض داء الرشاشيات الرئوي الي عدة أعراض حسب حالة المريض، وتنقسم الي



رد الفعل التحسسي:



يحدث لبعض المصابين بالربو أو التليف الكيسي تفاعل تحسسي تجاه عفن الرشاشيات، وتتضمن علامات وأعراض هذه الحالة، المعروفة باسم داء الرشاشيات القصبي الرئوي التحسسي، الحمي، السعال الذي قد يخرج الدم أو كتل المخاط، تفاقم الربو.



ورم الرشاشيات:



في حالات مرضية مزمنة تؤدي الي إصابة الرئة (رئوية) بأعراض مثل النفاخ، أو داء السل أو الساركويد المتقدم في تكوين أحياز هوائية (التجاويف) بداخل الرئتين.



عندما يصاب الأشخاص ممن لديهم التجاويف الرئوية بداء الرشاشيات أيضًا، قد تجد ألياف الفطر طريقها بين التجاويف وتنمو لتكوين كتل متشابكة (كرات الفطر) يطلق عليها اسم ورم الرشاشيات.



قد لا يصاحب ورم الرشاشيات ظهور أعراض أو تُسبِّب فقط السعال الخفيف في البداية، ولكن مع مرور الوقت تبدأ ظهور أعراض آخري والتي تتضمن سعال غالبا يؤدي الى تقيؤ الدم، ضيق النفس، فقدان الوزن، شعور بالإرهاق.



داء الرشاشيات الغازي:



يعتبر هذا النوع أسوأ أنواع داء الرشَّاشيات، والتي تحدث الإصابة عندما تنتقل العدوى من الرئتين للمخ أو القلب أو الكلى أو الجلد.



يصيب داء الرشَّاشيات الغازي الأشخاص الذين مناعتهم ضعيفة نتيجة الخضوع للمعالجة الكيميائية للسرطان أو عملية زراعة نخاع العظم أو أحد أمراض جهاز المناعة.



وفي حالة عدم عالج هذا النوع من داء الرشاشيَّات، فقد يصبح مميتًا، وعادة تظهر أعراض علي المريض تشمل الحُمَّى والقشعريرة، سعال مصحوب بدم، ضيق النفس، ألم في الصدر أو المفاصل، نوبات صداع وألم في العين، وآفات الجلد.



علاج داء الرشاشيات الرئوي:



عادة ما تختفي أعراض داء الرشاشيات الرئوي خلال أسابيع، ولكن في الحالات الخطيرة والمتأخرة ينصح بذهاب الي الطبيب، لأخذ مضادات حيوية عن طريق الفم أو بالحقن المباشر في الوريد.

