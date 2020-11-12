مرض قاتل يهدد 40% من مصابي فيروس كورونا.. تعرف عليه

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:57 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
يكتشف العلماء يوما بعد يوم أعراض وخصائص جديدة لفيروس كورونا، وقد كشف الأطباء عن وجود مرض فطر الرئة او ما يعرف بداء الرشاشيات الرئوي في نسبة كبيرة بين المصابين بالفيروس.

ووفق دراسة حديثة، أن حوالي 25٪ من المرضى الذين يعانون من متلازمة الضائقة التنفسية الحادة الوخيمة (ARDS)، وحوالي 40٪ من المرضى المصابين بالالتهاب الرئوي الوخيم COVID-19، تظهر عليهم أيضًا علامات الإصابة بالفطر في الرئتين.

وترصد "الفجر" في السطور التالية كافة التفاصيل عن داء الرشاشيات الرئوي:

داء الرشاشيات الرئوي:

يحدث داء الرشاشيات نتيجة نوع من عدوي العفو (فطريات)، كما تصيب الأمراض الناجمة عن عدوى الرشاشيات الجهاز التنفسي، لكن تختلف حدة مؤشرات المرض بشكل كبير بين شخص وآخر.

أمراض خطيره:

يمكن أن تسبب أغلب حالات هذا العفن غ أمراضًا خطيرة للمصابين بضعف الجهاز المناعي، أو الأمراض الرئوية الكامنة أو الربو عند استنشاق الأبواغ الفطرية.

أعراض داء الرشاشيات الرئوي:
وتنقسم أعراض داء الرشاشيات الرئوي الي عدة أعراض حسب حالة المريض، وتنقسم الي

رد الفعل التحسسي:

يحدث لبعض المصابين بالربو أو التليف الكيسي تفاعل تحسسي تجاه عفن الرشاشيات، وتتضمن علامات وأعراض هذه الحالة، المعروفة باسم داء الرشاشيات القصبي الرئوي التحسسي، الحمي، السعال الذي قد يخرج الدم أو كتل المخاط، تفاقم الربو.

ورم الرشاشيات:

في حالات مرضية مزمنة تؤدي الي إصابة الرئة (رئوية) بأعراض مثل النفاخ، أو داء السل أو الساركويد المتقدم في تكوين أحياز هوائية (التجاويف) بداخل الرئتين.

عندما يصاب الأشخاص ممن لديهم التجاويف الرئوية بداء الرشاشيات أيضًا، قد تجد ألياف الفطر طريقها بين التجاويف وتنمو لتكوين كتل متشابكة (كرات الفطر) يطلق عليها اسم ورم الرشاشيات.

قد لا يصاحب ورم الرشاشيات ظهور أعراض أو تُسبِّب فقط السعال الخفيف في البداية، ولكن مع مرور الوقت تبدأ ظهور أعراض آخري والتي تتضمن سعال غالبا يؤدي الى تقيؤ الدم، ضيق النفس، فقدان الوزن، شعور بالإرهاق.

داء الرشاشيات الغازي:

يعتبر هذا النوع أسوأ أنواع داء الرشَّاشيات، والتي تحدث الإصابة عندما تنتقل العدوى من الرئتين للمخ أو القلب أو الكلى أو الجلد.

يصيب داء الرشَّاشيات الغازي الأشخاص الذين مناعتهم ضعيفة نتيجة الخضوع للمعالجة الكيميائية للسرطان أو عملية زراعة نخاع العظم أو أحد أمراض جهاز المناعة.

وفي حالة عدم عالج هذا النوع من داء الرشاشيَّات، فقد يصبح مميتًا، وعادة تظهر أعراض علي المريض تشمل الحُمَّى والقشعريرة، سعال مصحوب بدم، ضيق النفس، ألم في الصدر أو المفاصل، نوبات صداع وألم في العين، وآفات الجلد.

علاج داء الرشاشيات الرئوي:

عادة ما تختفي أعراض داء الرشاشيات الرئوي خلال أسابيع، ولكن في الحالات الخطيرة والمتأخرة ينصح بذهاب الي الطبيب، لأخذ مضادات حيوية عن طريق الفم أو بالحقن المباشر في الوريد.

أخبار تهمك

نجم الزمالك يفاجئ الأهلي بتصريح مثير

منذ 37 دقيقة

خوفا من الأهلي.. الزمالك يتحرك للحفاظ على نجمه "المتألق"

منذ أقل من ساعتين

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

منذ يوم

عاجل.. الدولار يكسر حاجز 15.60 جنيه للشراء في ثلاث بنوك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

منذ يوم

متحدث الحكومة يكشف عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ يُنهي الصفقة الكبرى للأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

جمهورية شبين يضم حارس مرمى غزل المحلة استعداداً للموسم الجديد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل ..القابضة للمياه تفعيل خدمة سداد والاستعلام عن الفواتير إلكترونيا

منذ حوالي 8 ساعات

"جريمة الـ 5 سنوات".. قذافي دفن صديق عمره ووضع جثة زوجته داخل الديب فريز

منذ حوالي 4 ساعات

النائب العام يكشف حقيقة المقطع المتداول بإساءة نجل سيدة مُسنَّة إليها

منذ ساعة الا ربع

سيد عبد الحفيظ يعيد نجم بيراميدز للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

محمد فاروق يثير الغموض بعد أنباء انتقاله إلى الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. مصر تدين استهداف السفارة السعودية في هولندا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:20 م

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ يُنهي الصفقة الكبرى للأهلي

03:58 م

عاجل.. مصر تدين استهداف السفارة السعودية في هولندا

03:49 م

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

08:38 ص

نجم الزمالك يفاجئ الأهلي بتصريح مثير

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض