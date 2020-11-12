"غازتك" و"تنمية المشروعات" يوقعان عقد تمويل بـ 10 ملايين جنيه

وقعت الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك) اليوم عقد تمويل بقيمة 10 ملايين جنيه لتحويل السيارات للعمل بالوقود الثنائي (غاز طبيعي / بنزين) مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.





وذكرت شركة (غازتك) ،في بيان لها اليوم /الخميس/، أن العقد يستهدف تحويل حوالي ألف و250 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي وهو ما يتيح توفير عدد كبير من فرص العمل في مختلف محافظات الجمهورية، وتعد هذه المرحلة الشريحة التمويلية الثالثة من إجمالي عقد تمويل المرحلة السادسة الذي يبلغ 40 مليون جنيه وبقيمة 10 ملايين جنيه لكل شريحة ويستهدف تحويل إجمالي عدد 5 آلاف سيارة.





ويأتي توقيع العقد التمويلي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية التي تستهدف التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل في مختلف أنواع السيارات والمركبات، لما يتمتع به الغاز الطبيعي من اقتصاديات وكفاءة تشغيل عالية، والوفر الكبير الذي يحققه استخدام الغاز للمواطن في سيارته، فضلا عن حفاظه على البيئة.





ومن المخطط أن يؤدي التعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات في تحويل السيارات للغاز الطبيعي في الإسهام بفعالية في تنفيذ استراتيجية الدولة لترشيد الطاقة وخفض الاعتماد على أنواع الوقود السائل، وتعزيز التعاون المثمر والبناء بين وزارة البترول وجهاز تنمية المشروعات في المشروعات الإستراتيجية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.





يشار إلى أن شركة (غازتك) قامت بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات وذلك من خلال توفير الجهاز لقروض ميسرة لمالكي السيارات لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بأقل فائدة وأطول فترة سداد، حيث يتم تحويل السيارات بمراكز تحويل الشركة المنتشرة بمعظم محافظات الجمهورية وباستخدام أحدث التقنيات المتقدمة في هذا المجال.