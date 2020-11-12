شهب الثوريات.. ظاهرة في سماء مصر والوطن العربي

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تشهد سماء مصر والوطن العربي، اليوم الخميس، ظاهرة فلكية جديدة يمكن متابعتها، حيث قال جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن ظاهرة شهب الثوريات تشهدها سماء مصر والمنطقة العربية اليوم الخميس.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن ظاهرة شهب الثوريات بالتزامن مع ظهورها في سماء مصر والوطن العربي:



- الشهب الثوريات عبارة عن حبيبات أكبر من الرمل تخترق الغلاف الجوي من الأرض وتختفي دون حدوث أي أضرار.



- تلك الظاهرة أو الزخات تحدث في مواسم معينة وتكون موجودة على مدار العام ولكنها تكون أقل بمعدل شهاب أو اثنين.



- تلك الظاهرة يستطيع المواطن أن يشاهدها بالعين المجردة ولكنها ستكون أكثر وضوحا في المناطق المظلمة.



- أفضل مشاهدة ستكون بعد منتصف الليل مباشرة من مكان مظلم بعيدا تماما عن أضواء المدينة حيث تظهر الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة الثور، ولكن يمكن أن تظهر الشهب في أي مكان أخر في السماء.



- شهب الثور من الزخات الصغيرة تنتج حوالى 5 إلى 10 شهب بالساعة عند ذروتها.



- هناك نوعان منفصلان منها شهب "الثوريات الجنوبية" و"الثوريات الشمالية" وسويا تنشط من أواخر أكتوبر إلى أوائل ديسمبر، والمميز بشأنها أنها غنية بإنتاج كرات نارية عبارة عن شهب أكبر من الشهب المعتادة وأكثر سطوعًا.



- تحدث زخة شهب الثوريات الشمالية من حبيبات الغبار التى يخلفها الكويكب تى جى 10-2004، وتستمر هذه الزخة من 20 أكتوبر إلى 10 ديسمبر وتبلغ ذروتها هذا العام فى ليلة 11 الى فجر اليوم التالي 12 نوفمبر.



- تنشط زخات الشهب سنويًا مع عبور الكرة الأرضية خلال البقايا المتناثرة على طول مدارات المذنبات والكويكبات، حيث تضرب قطع بحجم حبة الحصى أعلى الغلاف الجوى وتحترق على ارتفاع حوالى 70 الى 100 كيلومتر وتظهر لنا فى صورة شهب.



- القمر سيكون فى مرحلة هلال نهاية الشهر بالتزامن مع ذروة شهب الثوريات الشمالية ولن يشكل مشكلة كبيرة هذه السنة تاركا السماء مظلمة لفرصة افضل لرؤية شهب الثوريات الشمالية.