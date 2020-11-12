بتروجت يقيد 6 لاعبين في القائمة الأولي

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:47 م
بوابة الفجر
أميره هاشم
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أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة المدير الفني علاء عبد العال عن قيد 6 لاعبين فقط في القائمة الأولي للموسم الجديد بالقسم الثاني 2020-2021.

وضمت قائمة النادي البترولي كلاً من، محمود السيد ، إسلام هشام ، محمد سمير، أحمد سمير، أحمد عادل ،عمرو الجوهري.

وينافس فريق بتروجت في المجموعة الثانية التي تضم أندية عديدة أبرزها النصر، الترسانة، جمهورية شبين، الداخلية، طنطا، منتخب السويس، القناة.

مباريات بتروجت بالدور الأول

الجولة الأولي بتروجت_كوكاكولا
الجولة ال2بتروجت_السكه
الجولة ال3 الترسانه_بتروجت
الجولة ال4 طنطا _بتروجت
الجولة ال5المريخ_بتروجت
الجولة ال6بتروجت_السويس
الجولة ال7بتروجت_زد
الجولة ال8الداخليه _بتروجت
الجولة ال9شبين _بتروجت
الجولة ال10بتروجت_الزرقا
الجولة ال 11بتروجت_سرس الليان
الجولة ال12النصر_ بتروجت
الجولة ال13القناه _بتروجت
الجولة ال14بتروجت_ بورتو
الجولة ال15النجوم_بتروجت

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