بتروجت يقيد 6 لاعبين في القائمة الأولي





وضمت قائمة النادي البترولي كلاً من، محمود السيد ، إسلام هشام ، محمد سمير، أحمد سمير، أحمد عادل ،عمرو الجوهري.



وينافس فريق بتروجت في المجموعة الثانية التي تضم أندية عديدة أبرزها النصر، الترسانة، جمهورية شبين، الداخلية، طنطا، منتخب السويس، القناة.



مباريات بتروجت بالدور الأول



الجولة الأولي بتروجت_كوكاكولا

الجولة ال2بتروجت_السكه

الجولة ال3 الترسانه_بتروجت

الجولة ال4 طنطا _بتروجت

الجولة ال5المريخ_بتروجت

الجولة ال6بتروجت_السويس

الجولة ال7بتروجت_زد

الجولة ال8الداخليه _بتروجت

الجولة ال9شبين _بتروجت

الجولة ال10بتروجت_الزرقا

الجولة ال 11بتروجت_سرس الليان

الجولة ال12النصر_ بتروجت

الجولة ال13القناه _بتروجت

الجولة ال14بتروجت_ بورتو

الجولة ال15النجوم_بتروجت





أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة المدير الفني علاء عبد العال عن قيد 6 لاعبين فقط في القائمة الأولي للموسم الجديد بالقسم الثاني 2020-2021.