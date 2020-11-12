"الدم بقي ميه".. القبض على لص وطالب لقتلهما جدتهما بالغربية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:43 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية،  من ضبط لص وطالب قتلا جدتهما لسرقة مشغولاتها الذهبية في الغربية. 

وتلقى مركز طنطا بلاغا من عامل   48 سنة  مُقيم  دائرة المركز" بعثوره على جثة والدته  68 سنة  ربة منزل داخل الشقة محل إقامتها بعقار خاص بهما بذات القرية. 

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى إلى أن وراء إرتكاب الواقعة نجلى كريمة المجنى عليها 23 سنة  حاصل على معهد والسابق إتهامه فى القضية "سرقة"،  شقيقه طالب 20 سنة مُقيمان دائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما، بمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها وإعترفا تفصيليًا بإرتكابهما الواقعة بدافع سرقة  مصوغاتهاالذهبية.

 وفى سبيل تنفيذ مخططهما قاما بإعداد قطعة حديدية وتوجها بتاريخ الواقعة إلى منزل المجنى عليها وباغتها المتهم الأول بالتعدى عليها بالضرب على رأسها بالقطعة الحديدية فأودى بحياتها وإستوليا على المسروقات وهربا.

وتم بإرشاد المتهمان ضبط جميع المسروقات وكذا الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، تولت النيابة التحقيق.

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