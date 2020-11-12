جمهورية شبين يضم حارس مرمى غزل المحلة استعداداً للموسم الجديد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين، لخوض مباريات الموسم المقبل من مسابقة دوري القسم الثاني 2020-2021.





وقام الفريق المنوفي بالتعاقد مع الحارس أحمد شوقي، قادما من صفوف فريق غزل المحلة، لمدة موسمين، في صفقة إنتقال حر.









وكان الحارس قد إنضم لغزل المحلة، في الموسم الماضي، على سبيل الإعارة من صفوف إف سي مصر.







وقام أحمد شوقي الذي سبق له اللعب لفريق اف سي مصر، بالتوقيع لجمهوريه شبين، في حضور المدير الفني ابو العنين شحاته، ومدير مدير الكرة، خميس دويدار، بجانب محمد نصار وكيل اللاعب.