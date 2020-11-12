ننشر حيثيات عودة مرشح بالإسكندرية لجولة الإعادة في انتخابات النواب واستبعاد آخر

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:38 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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ألغت المحكمة الادارية العليا، قرار المتضمن اعلان خوض المترشحة منى حسن سعد حسن لجولة الإعادة في انتخابات محلس النواب ٢٠٢٠ بالنظام الفردي عن الدائرة السادسة بمحافظة الإسكندرية، مع مع ما يترتب من اثار أخصها، إدراج اسم الطاعن أحمد عبد الحميد عبد الحميد سيد، لخوض جولة الإعادة بدلًا من المذكورة، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

وثبت ان ثمة خطأ ماديًا وقع في نتائج الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل من الطاعن والمطعون علي ترشحها منى حسن سعد، وفق الثابت بأصول محاضر الفرز في اللجان الفرعية، وكان عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها الطاعن بعد تصويب ذلك الخطأ هو ٣٩٨٠٩ صوتًا، وذلك بعد اضافة صوتين حصل عليهما من أصوات المصريين المقيمين بالخارج، وليس ٢٦٠٥٦، هذا في حين أن عدد الأصوات الصحيحة تانى حصلت عليها منى حسن سعد حسن ١٣٣٦٢ صوتًا، ولم تحصل علي أي أصوات من المصريين المقيمين بالخارج وليس ٢٦٩٢٥.

وبناء عليه يصبح قرار الهيئة الوطنية الانتخابات المطعون فيه فيما تضمنه من عدم إدراج اسم الطاعن ضمن كشوف المترشحين الذين ستجرى الإعادة فيما بينهم بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ بالنظام الفردي عن الدائرة السادسة بمحافظة الإسكندرية ومقرها مركز شرطة الدخيله، وإدراج المرشحة للإعادة غير قائم علي سبب صحيح ويجب
إلغاؤه.

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