ننشر حيثيات حكم إدراج مرشح واستبعاد اخر من جولة الإعادة بانتخابات "النواب" بالبحيرة

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ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار إعلان خوض المرشح محمد عبد الغنى عبد اللطيف جولة الإعادة بالدائرة الخامسة بمحافظ البحيرة، وإداراج اسم المرشح علي مهنا مسعود بدلًا منه لخوض جولة الإعادة.



وتبين أن الطاعن حصل علي ١١٥٩٩ صوتًا، في حين حصل المرشح محمد عبد الغني عبد اللطيف صقر، والذي أعلن خوضه جولة الإعادة علي ٩٣٥١ صوتًا،، ولم يحصل أيهما علي أصوات بالخارج، بما يكشف عن أن عدد الأصوات التى حصل عليها الطاعن يفرق عدد الأصوات التى حصل عليها المرشح المذكور، بما يزيد عن ألفي ومائتي صوتًا.



وإذ صدر قرار إعلان النتيجة علي سند مما ورد خطأ بمحضر الحصر العدي للجنة العامة بالدائرة من المرشح الآخر.



ورأت المحكمة، أن القرار المطعون عليه مخالفًا للقانون خليقًا بالإلغاء، وعلي ما يترتب علي ذلك من اثار أخصها إدراج اسم الطاعن علي مهنا مسعود مرشحًا لخوض جولة الإعادة بدلًا من عبد الغنى عبد اللطيف صقر بالانتخابات.

