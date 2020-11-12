ننشر حيثيات حكم إدراج مرشح واستبعاد اخر من جولة الإعادة بانتخابات "النواب" بالبحيرة

ننشر حيثيات حكم إدراج مرشح واستبعاد اخر من جولة الإعادة بانتخابات "النواب" بالبحيرة
الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:37 م
هدير حمزة
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ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار إعلان خوض المرشح محمد عبد الغنى عبد اللطيف جولة الإعادة بالدائرة الخامسة بمحافظ البحيرة، وإداراج اسم المرشح علي مهنا مسعود بدلًا منه لخوض جولة الإعادة.
وتبين أن الطاعن حصل علي ١١٥٩٩ صوتًا، في حين حصل المرشح محمد عبد الغني عبد اللطيف صقر، والذي أعلن خوضه جولة الإعادة علي ٩٣٥١ صوتًا،، ولم يحصل أيهما علي أصوات بالخارج، بما يكشف عن أن عدد الأصوات التى حصل عليها الطاعن يفرق عدد الأصوات التى حصل عليها المرشح المذكور، بما يزيد عن ألفي ومائتي صوتًا.
وإذ صدر قرار إعلان النتيجة علي سند مما ورد خطأ بمحضر الحصر العدي للجنة العامة بالدائرة من المرشح الآخر.
ورأت المحكمة، أن القرار المطعون عليه مخالفًا للقانون خليقًا بالإلغاء، وعلي ما يترتب علي ذلك من اثار أخصها إدراج اسم الطاعن علي مهنا مسعود مرشحًا لخوض جولة الإعادة بدلًا من عبد الغنى عبد اللطيف صقر بالانتخابات.
وتبين أن الطاعن حصل علي ١١٥٩٩ صوتًا، في حين حصل المرشح محمد عبد الغني عبد اللطيف صقر، والذي أعلن خوضه جولة الإعادة علي ٩٣٥١ صوتًا،، ولم يحصل أيهما علي أصوات بالخارج، بما يكشف عن أن عدد الأصوات التى حصل عليها الطاعن يفرق عدد الأصوات التى حصل عليها المرشح المذكور، بما يزيد عن ألفي ومائتي صوتًا.
وإذ صدر قرار إعلان النتيجة علي سند مما ورد خطأ بمحضر الحصر العدي للجنة العامة بالدائرة من المرشح الآخر.
ورأت المحكمة، أن القرار المطعون عليه مخالفًا للقانون خليقًا بالإلغاء، وعلي ما يترتب علي ذلك من اثار أخصها إدراج اسم الطاعن علي مهنا مسعود مرشحًا لخوض جولة الإعادة بدلًا من عبد الغنى عبد اللطيف صقر بالانتخابات.