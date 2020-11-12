النصر يفوز علي الاتصالات وديا بثلاثية وديا





أحرز ثلاثية النصر اللاعب ابراهيم الاشول وقدم النصر مباراة جيدة حيث قام سيد عيد بتجربة أكثر من لاعب واستطاع الوقوف علي مستواهم الفني بشكل جيد .



ومن المقرر أن يخوض النصر مباراة ودية أمام إنبي علي ملعب بتروسبورت يوم الأحد المقبل، ويواجه دكرنس يوم الثلاثاء ويختتم تجاربه الودية بمواجهة فاركو يوم الاربعاء .

نجح فريق النصر بقيادة سيد عيد في تحقيق الفوز علي فريق الاتصالات بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت استعدادا للموسم المقبل من القسمين الثاني والثالث.