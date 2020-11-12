القبض على عاطل وزوجته بالغربية تسببا في وفاة طفلة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:34 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
القى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية،  القبض على عاطل وزوجته اتهمتهما ربة منزل بالتسبب فى وفاته طفلتها أثناء تعاطى مخدر الحشيش والتعدى عليها بالضرب  بالغربية.

تلقى قسم ثالث المحلةالغربيه إخطارا  من مستشفى سيدة وتخليها عن طفلة  متوفاة"عمر عامان" وبها كدمات متفرقة وآثار قضمة آدمية بأحد ذراعيها بالمستشفى وهروبها.

و توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام إلى تحديد هوية تلك السيدة ربة منزل متزوجة 29 سنة من   عاطل 20 سنة  سبق إتهامه في 3 قضايا مخدرات وأن والده الطفله  ربة منزل مقيمة بدائرة قسم أول المحلة".

قررت والدة الطفلة المتوفاة قيامها بترك كريمتها لدى صديقتها المذكورة لرعايتها لمدة يومان تمهيدًا لفطامها وإتهمتها وزوجها بالتعدى عليها بالضرب والتسبب فى وفاتها.

توصلت التحريات إلى تحديد مكان إختباء المتهمان بمنطقة المعمورة البلد دائرة قسم ثان المنتزه بالإسكندرية 

وتم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما.

بمواجهتهما قرر العاطل أنه حال تعاطيه وزوجته مخدر الحشيش قامت الطفلة بإبتلاع قطعة من ذات المخدر فأغشى عليها فحاول وزوجته إفاقتها بالتعدى عليها بالضربا إلا توفيت فقامت زوجته بنقلها للمستشفى والتخلى عنها والهرب  بمواجهة الزوجة أيدت ما جاء بإعترافات زوجها. 

وتحرير محضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

أخبار تهمك

الزمالك يمنح لاعبه الضوء الأخضر للرحيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الدولار يكسر حاجز 15.60 جنيه للشراء في ثلاث بنوك

منذ ساعتين و 36 دقيقة

متحدث الحكومة يكشف عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل ..القابضة للمياه تفعيل خدمة سداد والاستعلام عن الفواتير إلكترونيا

منذ حوالي 7 ساعات

هدف الأهلي والزمالك.. الإسماعيلي يقترب من ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 3 ساعات

خوفا من الأهلي.. الزمالك يتحرك للحفاظ على نجمه "المتألق"

منذ ساعة و 19 دقيقة

سيد عبد الحفيظ يعيد نجم بيراميدز للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

منذ حوالي 9 ساعات

محمد فاروق "كابوس" جديد في الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ يُنهي الصفقة الكبرى للأهلي

منذ أقل من ساعتين

محمد فاروق يثير الغموض بعد أنباء انتقاله إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

منذ يوم

عاجل.. مصر تدين استهداف السفارة السعودية في هولندا

منذ ساعتين

"جريمة الـ 5 سنوات".. قذافي دفن صديق عمره ووضع جثة زوجته داخل الديب فريز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:20 م

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ يُنهي الصفقة الكبرى للأهلي

03:58 م

عاجل.. مصر تدين استهداف السفارة السعودية في هولندا

03:49 م

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

08:38 ص

متحدث الحكومة يكشف عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات

08:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض