القبض على عاطل وزوجته بالغربية تسببا في وفاة طفلة

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القى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على عاطل وزوجته اتهمتهما ربة منزل بالتسبب فى وفاته طفلتها أثناء تعاطى مخدر الحشيش والتعدى عليها بالضرب بالغربية.



تلقى قسم ثالث المحلةالغربيه إخطارا من مستشفى سيدة وتخليها عن طفلة متوفاة"عمر عامان" وبها كدمات متفرقة وآثار قضمة آدمية بأحد ذراعيها بالمستشفى وهروبها.



و توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام إلى تحديد هوية تلك السيدة ربة منزل متزوجة 29 سنة من عاطل 20 سنة سبق إتهامه في 3 قضايا مخدرات وأن والده الطفله ربة منزل مقيمة بدائرة قسم أول المحلة".



قررت والدة الطفلة المتوفاة قيامها بترك كريمتها لدى صديقتها المذكورة لرعايتها لمدة يومان تمهيدًا لفطامها وإتهمتها وزوجها بالتعدى عليها بالضرب والتسبب فى وفاتها.



توصلت التحريات إلى تحديد مكان إختباء المتهمان بمنطقة المعمورة البلد دائرة قسم ثان المنتزه بالإسكندرية



وتم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما.



بمواجهتهما قرر العاطل أنه حال تعاطيه وزوجته مخدر الحشيش قامت الطفلة بإبتلاع قطعة من ذات المخدر فأغشى عليها فحاول وزوجته إفاقتها بالتعدى عليها بالضربا إلا توفيت فقامت زوجته بنقلها للمستشفى والتخلى عنها والهرب بمواجهة الزوجة أيدت ما جاء بإعترافات زوجها.



وتحرير محضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.