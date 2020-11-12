نجم الزمالك يفاجئ الأهلي بتصريح مثير

أكد محمد أشرف روقا نجم الزمالك المعار إلى صفوف طلائع الجيش أن الوقت الذي قضاه في الأهلي لم يحقق له أي شئ، وأن 12 مباراة فقط مع القلعة البيضاء كانت بمثابة نقطة تحول في مسيرته.





وقال أشرف روقا في تصريحات لقناة ام بي سي مصر اليوم: "أنا زملكاوي ولا أخجل من ذلك".





وتابع: "لعبت 10 سنوات في ناشئين الأهلي ولعبت 12 مباراة بقميص الزمالك لكن الزمالك عرفني بالجماهير".





واختتم: "الزمالك صاحب الفضل في شهرتي ومعرفة الناس بي رغم قلة مبارياتي معهم، لذلك نعم 12 مباراة مع الزمالك أفضل من العشر سنوات في الأهلي".



