تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

يستأنف الدوري الإنجليزي الممتاز نشاطه يوم 21 نوفمبر المقبل، وذلك عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الجارية.

وتقام مباريات الجولة التاسعة يوم السبت 21 نوفمبر، حيث تشهد الجولة العديد من المباريات الهامة، أبرزها لقاء ليستر سيتي وليفربول، وتوتنهام ضد مانشستر سيتي.





ويتصدر ليستر سيتي جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، ويليه ليفربول وتوتنهام برصيد 17 نقطة، ثم 16 نقطة لنادي ساوثهامبتون.





وعلى صعيد صراع الهدافين، يتصدر الرباعي، دومنيك كالفيرت لوين لاعب إيفرتون، سون هيونج مين نجم توتنهام، جيمي فاردي نجم ليستر سيتي، ومحمد صلاح لاعب ليفربول، جدول الترتيب، برصيد 8 أهداف.





وفيما يلي جدول ترتيب هدافي البريمييرليج، بعد نهاية الجولة الثامنة.





1- سون هيونج مين (توتنهام) - 8 أهداف.

2- جيمي فاردي (ليستر سيتي) - 8 أهداف.

3- دومنيك كالفيرت لوين (إيفرتون) - 8 أهداف.

4- محمد صلاح (ليفربول) - 8 أهداف.

5- هاري كين (توتنهام) - 7 أهداف.

6- باتريك بامفورد (ليدز يونايتد) - 6 أهداف.

7- أولي واتكينز (أستون فيلا) - 6 أهداف.

8- كالوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) - 6 أهداف.

9- برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) - 5 أهداف.