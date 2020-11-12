إخلاء سبيل الابن المتهم في فيديو " إهانة الأم" بالشرقية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:32 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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قررت النيابة العامة في أبو حماد بمحافظة الشرقية، اليوم، إخلاء سبيل صاحب مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان "شاب يهين والدته في أبو حماد"، وذلك من سرايا النيابة.

ورفضت الأم أمام النيابة العامة توجيه أي اتهام لنجلها أمام النيابة العامة، وقالت: " إن الفيديو منذ عدة شهور وكان هزار ولا أوجه أي اتهام لابني"، مشيرة إلي أنه هو المسئول عنها ومتكفل بجميع طلباتها، مؤكدة أن علاقتها بابنها جيدة، وأنه تكفل بخروجها لأداء العمرة 8 مرات، بالإضافة إلي أداء فريضة الحج، وهو ابن بار بي.


وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، أكدت تشكيل لجنة من التدخل السريع، لفحص فيديو واقعة إذلال شاب لوالدته القعيدة، وإجبارها على نزول السلالم زحفا.

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