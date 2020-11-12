الألومنيوم يستهل ودياته بالفوز على قنا2_1

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فاز فريق نادي الألومنيوم بقيادة حسين عبد اللطيف المدير الفني للفريق، على نظيرة فريق نادي قنا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الاول في أولى وديات الفريق الحمادي استعدادا لدوري القسم الثاني.



ونجح الجهاز الفني للالومنيوم بقيادة حسين عبد اللطيف في الدفع بجميع لاعبي الفريق، للوقوف على مستواهم قبيل انطلاق منافسات دوري القسم الثاني والمقرر انطلاقه يوم 25 نوفمبر الجاري، والتي يستهلها الفريق بمواجهة نادي الفيوم بنجع حمادي.



تقدم الألومنيوم في الشوط الاول بهدفين دون رد احرزهما كيرلس ماهر، والوفد الجديد ابراهيم سعيد لاعب ديروط السابق، واستطاع نادي قنا احراز هدفه في الشوط الثاني من ركلة جزاء



ونجح الجهاز الفني للالومنيوم في ابرام 6 صفقات بضم كلا من علاء ماهر لاعب وسط مدافع الوطني السعودي، وابراهيم سعيد لاعب وسط نادي ديروط، وابو بكر محمد لاعب الإعلاميين، واحمد حمودي لاعب شبان قنا، وإيهاب محمد مدافع بترول أسيوط، وفاروق خالد لاعب وسط الداخلية