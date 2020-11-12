أسامة النجيفي.. إخواني عراقي يعمل لصالح الأجندات تركيا









يقول مراقبون ومحللون سياسيون إن السياسي العراقي أسامة النجيفي ينفذ أوامر تلقاها من تركيا بالتحرك في العراق، لتطويق الغضب الحكومي إزاء الاعتداءات الحدودية التركية السافرة على العراق، ومنع مواطنيه من السفر إلى تركيا لمتابعة شؤون ملحة.









أطراف سياسية عديدة وفعاليات اجتماعية، طالبت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باتخاذ إجراءات حاسمة لكبح جماح الاندفاع التركي المتهور نحو الإساءة إلى العراق.









وترشح النجيفي على قوائم الحزب الإسلامي، جناح حركة الإخوان المسلمين في العراق، لشغل منصب وزير الصناعة عام 2005.