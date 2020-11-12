رئيس جامعة الفيوم يقوم بزيارة مفاجئة للمدينة الجامعية للطلاب بالحرم الجامعي

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:26 م
بوابة الفجر
ريهام على
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حرصًا من الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، على الحفاظ على صحة وسلامة أبنائه الطلاب بجامعة الفيوم المقيمين بالمدن الجامعية، وللاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية، قام سيادته بزيارة مفاجئة للمدينة الجامعية للطلاب يرافقه الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام ابو الهدى، مستشار رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد حسني، مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية والأستاذ أيمن حلبة، القائم بأعمال أمين عام الجامعة.

وقام سيادته بتفقد المطبخ والمطعم والتشديد على ضرورة اتباع القواعد الصحية في إعداد الأطعمة التي تعد للطلاب، كما تفقد سيادته المطعم وأكد على ضرورة استخدام كافة الطرق الوقائية التي من شأنها الحفاظ على سلامة طلاب الجامعة.

كما قام سيادته بمشاركة الطلاب وجبة الغذاء التي تقدم لهم حتى يتأكد من سلامة الوجبة ووجه سيادته تعليمات للقائمين على إدارة التغذية بالمدينة بضرورة التأكد من جودة الوجبات، كما وكيفا حسب مقررات التغذية.

كما التقى سيادته بالعاملين والإداريين والأستاذ هشام مصطفى أمين، مدير عام المدن الجامعية، والدكتور أسامة فاروق شرابي، مدير إدارة التفتيش والرقابة على الأغذية، والدكتور مسعود علي عبد الحميد، منسق الأنشطة الطلابية بالمدن الجامعية.
رئيس جامعة الفيوم يقوم بزيارة مفاجئة للمدينة الجامعية للطلاب بالحرم الجامعي
رئيس جامعة الفيوم يقوم بزيارة مفاجئة للمدينة الجامعية للطلاب بالحرم الجامعي
رئيس جامعة الفيوم يقوم بزيارة مفاجئة للمدينة الجامعية للطلاب بالحرم الجامعي
رئيس جامعة الفيوم يقوم بزيارة مفاجئة للمدينة الجامعية للطلاب بالحرم الجامعي
رئيس جامعة الفيوم يقوم بزيارة مفاجئة للمدينة الجامعية للطلاب بالحرم الجامعي
رئيس جامعة الفيوم يقوم بزيارة مفاجئة للمدينة الجامعية للطلاب بالحرم الجامعي
رئيس جامعة الفيوم يقوم بزيارة مفاجئة للمدينة الجامعية للطلاب بالحرم الجامعي
رئيس جامعة الفيوم يقوم بزيارة مفاجئة للمدينة الجامعية للطلاب بالحرم الجامعي

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