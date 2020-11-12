الأرصاد تنشر خريطة سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة بدءًا من غدا الجمعة وحتى يوم الثلاثاء المقبل.



وترصد "الفجر" في السطور التالية خريطة أماكن سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة:



غدًا الجمعة:



أمطار متوسطة على مناطق من (مطروح - سيدى برانی ۔ السلوم).



أمطار خفيفة إلى متوسطة: على الإسكندرية.



يوم السبت المقبل:



أمطار متوسطة إلى غزيرة: على مناطق من ( الإسكندرية - سيدى عبد الرحمن - الضبعة - مطروح سيدى برائة - السلوم رشيد - بلطيم بور سعيد - العريش -).



أمطار متوسطة: على مناطق من دمياط - كفر الشيخ - البحيرة ).



أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة السويس - الإسماعيلية - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية).



- يوم الأحد المقبل:



أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من الإسكندرية - سيدى عبد الرحمن - الضبعة - مطروح - سيدى برانی - السلوم- رشيد - بلطيم - بورسعيد - دمياط - العريش- كفر الشيخ - البحيرة ).



أمطار خفيفة: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة (بور سعيد - السويس - الإسماعيلية- الدقهلية- الغربية - المنوفية - الشرقية) ومناطق من وسط سيناء.



يصاحب ذلك نشاط رياح وانخفاض فى درجات الحرارة على تلك المناطق.



- يوم الإثنين المقبل:



أمطار خفيفة إلى متوسطة: على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم).



أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى (العريش - بور سعيد رشيد - كفر الشيخ - البحيرة).



- يوم الثلاثاء المقبل:



أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم).



أمطار خفيفة: على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى (العريش - بور سعيد رشيد - كفر الشيخ البحيرة).



وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.

