الأرصاد تنشر خريطة سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:24 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة بدءًا من غدا الجمعة وحتى يوم الثلاثاء المقبل.

وترصد "الفجر" في السطور التالية خريطة أماكن سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة:

غدًا الجمعة:
 
أمطار متوسطة على مناطق من (مطروح - سيدى برانی ۔ السلوم). 
 
أمطار خفيفة إلى متوسطة: على الإسكندرية.
 
يوم السبت المقبل:
 
أمطار متوسطة إلى غزيرة: على مناطق من ( الإسكندرية - سيدى عبد الرحمن - الضبعة - مطروح سيدى برائة - السلوم رشيد - بلطيم بور سعيد - العريش -).
 
أمطار متوسطة: على مناطق من دمياط - كفر الشيخ - البحيرة ). 
 
أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة السويس - الإسماعيلية - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية).
 
- يوم الأحد المقبل:
 
أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من الإسكندرية - سيدى عبد الرحمن - الضبعة - مطروح - سيدى برانی - السلوم- رشيد - بلطيم - بورسعيد - دمياط - العريش- كفر الشيخ - البحيرة ). 
 
أمطار خفيفة: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة (بور سعيد - السويس - الإسماعيلية- الدقهلية- الغربية - المنوفية - الشرقية) ومناطق من وسط سيناء. 
 
يصاحب ذلك نشاط رياح وانخفاض فى درجات الحرارة على تلك المناطق.
 
- يوم الإثنين المقبل:
 
أمطار خفيفة إلى متوسطة: على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم). 
 
أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى (العريش - بور سعيد رشيد - كفر الشيخ - البحيرة). 
 
- يوم الثلاثاء المقبل:
 
أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم). 
 
أمطار خفيفة: على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى (العريش - بور سعيد رشيد - كفر الشيخ البحيرة).
 
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.

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