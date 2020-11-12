عاجل.. كشف ملابسات فيديو استغاثة سيدة بالقاهرة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:13 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة إحدى السيدات من داخل سيارة بالقاهرة.

كان تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " متضمنًا إستغاثة إحدى السيدات من داخل سيارة حال سيرها بالطريق الدائرى بإتجاه القاهرة الجديدة.

بالفحص تبين أنه قد تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول من كلٍ من (مصمم إعلانات، وطالبة "خطيبته")، أنهما حال سيرهما بالسيارة ملك الأول حدثت بينهما مشادة كلامية قامت على إثرها الثانية بالبكاء والصياح، وأثناء ذلك شاهدهما أحد قائدى السيارات فقام بتصويرهما بإستخدام هاتفه المحمول، ونشر المقطع عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" معلقًا عليه بخطف فتاة "على غير الحقيقة"، ونفت الثانية ما تم تداوله جملةً وتفصيلًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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