وليد سليمان ولطفي ينتظمان في مران الأهلي

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:10 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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انتظم علي لطفي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الخميس، على ملعب التتش، بعد تعافيه من الإصابة الخفيفة التي اشتكى منها مؤخرًا.

وتعرض لطفي لكدمة بسيطة في الرباط الداخلي للركبة خلال مشاركته في المران، وحصل على راحة من التدريبات يوم الثلاثاء الماضي، فيما انتظم اليوم في المران بعد خضوعه لفحص طبي قبل انطلاق المران.

وشارك علي لطفي في تدريبات الحراس تحت قيادة يانكون ميشيل.

وفي سياق متصل شارك وليد سليمان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت عصر اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة. 

وكان سليمان قد غاب عن مران الفريق الأخير؛ بسبب شكواه من كدمة قوية قبل أن يخضع لفحص طبي قبل انطلاق مران اليوم أكد جاهزيته الطبية للمشاركة في التدريبات الجماعية. 

ويخوض الاهلي تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم ٢٧ من الشهر الجاري.

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